Mudança de hora está à vista. Quando começa o horário de inverno?

Em breve, os relógios devem ser atrasados em uma hora, marcando o início do horário de inverno.

Portugal continental e as regiões autónomas da Madeira e dos Açores atrasarão os relógios uma hora na madrugada do próximo domingo, dando início ao horário de inverno.

Em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, na madrugada de domingo, 26 de outubro, os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando das 02:00 para a 01:00.

Na Região Autónoma dos Açores, a mudança ocorre à 01:00 da madrugada de domingo, com os relógios a passarem para as 00:00.

A hora legal voltará a ser alterada a 29 de março de 2026, com a passagem para o regime de verão.

O atual regime de mudança da hora é definido por uma diretiva comunitária de 2000, que estabelece que, todos os anos, os relógios devem ser adiantados e atrasados uma hora, respetivamente, no último domingo de março e no último domingo de outubro, assinalando o início e o fim da hora de verão.