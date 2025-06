Esta é a hora ideal para todos os adultos irem para a cama dormir

Não se esqueça: deitar-se tarde pode estar associado a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares

Dormir bem é essencial para a saúde e o bem-estar geral, e a hora a que nos deitamos pode influenciar significativamente a nossa qualidade de vida.

Segundo um estudo publicado no site Dagens, deitar-se tarde pode estar associado a um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares. A investigação revelou que as pessoas que vão para a cama depois da meia-noite apresentam uma probabilidade 12% superior de sofrer de problemas cardíacos, quando comparadas com aquelas que se deitam por volta das 22h.

Os especialistas sugerem que os adultos devem tentar adormecer entre as 22h e as 23h, dormindo idealmente entre sete a nove horas por noite. No entanto, reconhecem que este padrão nem sempre é fácil de manter, devido às exigências diárias e às variações individuais nos estilos de vida.

O estudo também aborda a relação entre a idade e o número ideal de horas de sono, com recomendações baseadas na opinião de vários especialistas — entre eles psicólogos, pediatras e psiquiatras — para promover uma vida mais saudável: