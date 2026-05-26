Troque os resorts lá fora por este tudo incluído com piscinas e escorregas em Portugal

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No coração de Portugal há um resort tudo incluído que promete fazer esquecer as férias lá fora. Entre piscinas, escorregas aquáticos e atividades para toda a família, este espaço junta conforto, diversão e descanso sem precisar de apanhar um avião.

Com a chegada das férias, são muitas as famílias que procuram destinos capazes de juntar descanso, entretenimento e comodidade no mesmo local. Em Vieira de Leiria, no centro do país, o Hotel Cristal Vieira Praia & Spa tem-se afirmado como uma das escolhas mais procuradas por quem pretende fazer uma pausa da rotina sem sair de Portugal.

Situado junto à Praia da Vieira, na região de Leiria, o hotel distingue-se pela forte aposta no turismo familiar, aliando alojamento a várias infraestruturas de lazer. Entre os principais destaques encontram-se as piscinas interiores e exteriores, os escorregas aquáticos, as zonas dedicadas às crianças e ainda um spa completo, pensado para momentos de relaxamento.

O hotel está igualmente associado ao parque aquático Mariparque, reforçando a componente de diversão para todas as idades e tornando-se particularmente atrativo para famílias com crianças.

Além das áreas de lazer, disponibiliza ainda restaurante, bar, espaços de bem-estar e quartos de diferentes tipologias, muitos deles com vista para o mar ou para a paisagem natural envolvente.

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Relativamente aos preços, o valor da estadia varia consoante a época do ano e o regime escolhido. Em média, uma noite no Hotel Cristal Vieira Praia & Spa custa entre 80 e 150 euros por quarto, podendo incluir pequeno-almoço ou opções mais completas, como o regime de tudo incluído durante períodos promocionais.

Temas: Hotel Cristal Vieira Praia & Spa Vieira de Leiria Parque aquático Mariparque Leiria Praia da Vieira
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