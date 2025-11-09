Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Um conhecido hotel de luxo em Portugal está a vender parte do seu mobiliário e decoração. Desde mesas e poltronas a colchões e outros artigos, é possível adquirir peças exclusivas a partir de apenas 5€.

Um hotel de luxo em Cascais vai encerrar temporariamente para remodelações, mas antes disso está a realizar uma venda que tem despertado grande interesse. Trata-se do Onyria Quinta da Marinha Hotel, que está a disponibilizar o seu mobiliário e equipamentos de hotelaria através da plataforma digital Second Serve.

A Second Serve é especializada na comercialização de artigos de hotéis e restaurantes em segunda mão, proporcionando uma oportunidade única de adquirir peças de design e qualidade a preços muito competitivos. No caso deste hotel, os preços variam entre 5 e 100 euros, abrangendo colchões, poltronas, cadeiras, mesas e outros artigos de decoração.

Entre os produtos disponíveis, encontram-se mesas de madeira a 35 euros, colchões a 95 euros, sofás-cama por 120 euros e sommiers por 95 euros.

De acordo com o Idealista, a venda teve início mesmo antes do encerramento do hotel, previsto apenas para o final de novembro, e os compradores poderão receber as peças assim que o estabelecimento fechar. Quem desejar ver os produtos antes de comprar poderá visitar o showroom em Mafra, mediante marcação, onde algumas peças estarão expostas nas próximas semanas.

Esta iniciativa faz parte da grande renovação do hotel, que reabrirá sob a marca Kimpton, reconhecida internacionalmente pelo seu conceito de lifestyle e hotelaria de excelência. O upgrade do hotel, previsto entre final de 2025 e início de 2026, vai combinar modernização, luxo e sustentabilidade, conforme avança o Idealista.

A operação decorre em duas fases: primeiro, a venda do mobiliário dos 200 quartos e, em seguida, dos artigos das áreas comuns, incluindo restaurantes, zonas de lazer e espaços de eventos. Pode adquirir os artigos aqui.