Evite estes quartos de hotel: especialista indica os melhores para dormir sem ruído

  • Joana Lopes
  • Ontem às 17:00

Escolher o quarto de hotel errado pode arruinar a sua noite de descanso. Ruídos vindos da rua, elevadores ou outros hóspedes são algumas das causas mais comuns de noites mal dormidas. Um especialista em hotelaria revela agora quais os quartos a evitar e quais oferecem a estadia mais tranquila para garantir uma noite de sono reparadora.

Depois de um longo dia de viagem, chegar ao hotel e finalmente descansar é, para muitos, o momento mais aguardado. Contudo, essa tranquilidade pode ser rapidamente perturbada pelo barulho constante nos corredores: portas a bater, o som do elevador a funcionar ou o ruído dos carrinhos e equipamentos de limpeza.

Em declarações ao site Daily Mail, o fundador da plataforma espanhola Descubriendo Viajes, especializada em alojamentos selecionados, Javier Sobrino, afirma que a localização do quarto dentro do hotel pode ser determinante para a qualidade da estadia.

O especialista alerta que os quartos com números terminados em “01” costumam estar localizados junto aos elevadores, escadas e áreas de serviço, ou seja, nas zonas mais movimentadas e barulhentas de cada piso.

Embora esta disposição seja prática para o funcionamento interno do hotel, pode tornar-se um verdadeiro incómodo para os hóspedes que procuram descanso. “Estes quartos apanham todo o movimento de hóspedes a entrar e a sair a qualquer hora. Além disso, é comum ouvir o pessoal da limpeza logo pela manhã, com carrinhos a passarem à porta e com o reabastecimento de produtos nas áreas próximas”, explica Sobrino.

Para evitar este problema, a recomendação é simples: no momento da reserva, confirmar a localização do quarto e, sempre que possível, solicitar um que fique mais afastado das zonas de circulação e serviço.

