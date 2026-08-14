Este hotel de luxo está a vender artigos dos quartos. E há verdadeiros achados

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Já imaginou ter em casa uma peça que fez parte de um hotel de cinco estrelas? Há agora uma oportunidade para quem procura mobiliário e objetos de decoração com um toque mais sofisticado.

O histórico Hotel Infante Sagres, no Porto, está a promover uma garage sale, colocando à venda vários artigos que fazem parte dos quartos e das zonas comuns do espaço.

Conhecido por aliar a tradição e a elegância portuguesas a elementos mais contemporâneos, o hotel é uma das referências da hotelaria de luxo na cidade.

A iniciativa está a ser realizada em parceria com a Second Serve, empresa especializada na comercialização de mobiliário e equipamentos provenientes de hotéis e restaurantes. Desta forma, é possível encontrar peças de qualidade profissional a preços mais acessíveis.

Entre os artigos disponíveis estão candeeiros, sofás, mesas de cabeceira, tapetes, lavatórios e diferentes peças de mobiliário e decoração.

Os preços começam nos 45 euros, embora a disponibilidade dependa do stock existente.

Para quem gosta de peças com história ou procura renovar a decoração de casa sem gastar tanto, pode ser uma oportunidade a considerar. Percorra a galeria e descubra os artigos disponíveis.