Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 11min

Um hotel está a vender o seu mobiliário de luxo — incluindo camas, sofás e outros artigos — a preços que começam nos 20 euros. Esta é uma oportunidade única para quem quer adquirir peças de alta qualidade a preços acessíveis, diretamente do recheio de um estabelecimento hoteleiro. Saiba onde e como pode garantir os seus itens favoritos antes que esgotem.

O Lutecia Smart Design Hotel, situado em Lisboa, na área das Avenidas Novas, concluiu recentemente a renovação do seu restaurante e encontra-se atualmente a remodelar o piso executivo da unidade hoteleira. No âmbito deste projeto, o hotel está a colocar à venda o mobiliário de 12 quartos e 4 suites, oferecendo diversas peças profissionais em bom estado de conservação.

A comercialização dos artigos está a ser feita através da Second Serve, uma empresa especializada na venda de produtos de hotéis e restaurantes em segunda mão. Esta iniciativa constitui uma oportunidade para adquirir peças de design e elevada qualidade a preços bastante competitivos, válidos até ao esgotar do stock.

Entre os itens disponíveis destacam-se colchões, poltronas, cadeiras, mesas e vários elementos de decoração, com valores que variam entre 20 e 120 euros. Todas as peças provêm do piso executivo do hotel e foram utilizadas em contexto profissional, mantendo altos padrões de qualidade.

