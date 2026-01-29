Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 18min

Depois do sucesso de uma iniciativa semelhante, mais um hotel de luxo em Portugal decidiu vender peças do seu mobiliário em segunda mão, dando uma nova vida a objetos de design e permitindo ao público adquirir artigos exclusivos a preços mais acessíveis.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois do sucesso registado com a venda de mobiliário em segunda mão do Lutecia Smart Design Hotel, há mais uma unidade hoteleira de luxo a seguir o mesmo caminho. O The Onyria juntou-se à iniciativa e está a vender várias peças do seu mobiliário em segunda mão através da Second Serve, plataforma especializada na comercialização de artigos provenientes de hotéis e restaurantes.

Esta é uma oportunidade para adquirir peças de design e de elevada qualidade a preços mais acessíveis, dando uma nova vida a mobiliário que foi utilizado em contexto profissional e que mantém elevados padrões de conservação.

Entre os artigos disponíveis encontram-se candeeiros, cadeiras, cómodas, mesas e diversos elementos de decoração, com preços abaixo do valor de mercado habitual. As peças estão disponíveis até ao esgotar do stock.

Veja na galeria os artigos disponíveis.

Temas: Hotel Mobiliário Segunda mão

RELACIONADOS

Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir

Planeie uma escapadinha de inverno neste hotel com piscina aquecida e vista para a serra

Se vai dormir num hotel, deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

Esta piscina portuguesa está cheia de água do mar. Pertence a um hotel, mas pode lá passar o dia

Dicas

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Há 18 min

Uma estação de energia portátil para proteger o essencial: eletrodomésticos, alimentos e telemóveis

Ontem às 18:00

Vai levar o carro ou mota à inspeção em 2026? Não vá sem ler isto antes

Ontem às 17:00

Sabia que lavar a roupa a esta temperatura a faz durar mais tempo?

Ontem às 16:00

Em 2026, explore este 'segredo' português comparado a uma ilha grega

Ontem às 15:00

Nunca mais vais gastar tanto no aquecimento graças a estes cortinados

Ontem às 14:00

À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal

27 jan, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Liliana e Fábio revelam amizade inesperada com ex-concorrente: “Temos contacto todos os dias”

Ontem às 10:38

Quando saiu do “Secret Story”, Liliana foi apanhada de surpresa com situação entre Fábio e a família

Ontem às 10:10

Cristina Ferreira justifica ausência de Cláudio Ramos: “Precisava de estar ausente do programa”

Ontem às 09:57

Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante

Ontem às 12:42

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Não acredita que esta massa custa menos de 2€? Nós testámos e aprovámos

21 jan, 14:00

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira sentiu os efeitos da depressão Kristin: «Não consegui»

Ontem às 14:36

Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»

27 jan, 16:11

Manuel Luís Goucha mostra-se em cenário 'quase irreal': «As palavras acanham-se»

27 jan, 15:15

Depois da morte de Maycon, Renata Reis faz mudança de visual: «Está linda, mas o olhar não é o mesmo»

27 jan, 09:43

Fotos

Nunca mais usámos a máquina de lavar loiça sem ter papel de alumínio

Há 18 min

Até foi João Moura Caetano a desconfiar. Luíza Abreu conta como descobriu a gravidez

Há 28 min

Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Há 1h e 18min

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Há 2h e 53min