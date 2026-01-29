Mais um hotel de luxo coloca à venda mobiliário em segunda mão desde 15 euros. Corra, que vai esgotar rápido

Depois do sucesso de uma iniciativa semelhante, mais um hotel de luxo em Portugal decidiu vender peças do seu mobiliário em segunda mão, dando uma nova vida a objetos de design e permitindo ao público adquirir artigos exclusivos a preços mais acessíveis.
Depois do sucesso registado com a venda de mobiliário em segunda mão do Lutecia Smart Design Hotel, há mais uma unidade hoteleira de luxo a seguir o mesmo caminho. O The Onyria juntou-se à iniciativa e está a vender várias peças do seu mobiliário em segunda mão através da Second Serve, plataforma especializada na comercialização de artigos provenientes de hotéis e restaurantes.
Esta é uma oportunidade para adquirir peças de design e de elevada qualidade a preços mais acessíveis, dando uma nova vida a mobiliário que foi utilizado em contexto profissional e que mantém elevados padrões de conservação.
Entre os artigos disponíveis encontram-se candeeiros, cadeiras, cómodas, mesas e diversos elementos de decoração, com preços abaixo do valor de mercado habitual. As peças estão disponíveis até ao esgotar do stock.
