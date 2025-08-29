Se vai dormir num hotel deve tentar ficar sempre entre o 3.º e o 6.º andar. Explicamos porquê

Ficámos intrigados com esta recomendação, mas percebemos rapidamente como é pertinente

Viajar é sempre uma experiência enriquecedora: dá-nos a oportunidade de conhecer novas culturas, realidades diferentes e, ao mesmo tempo, relaxar e deixar para trás o stress do quotidiano. No entanto, estar de férias não significa esquecer a importância da segurança, sobretudo quando se pernoita em hotéis. Foi precisamente sobre este tema que Tracy Walder, ex-agente da CIA e do FBI, deixou alguns conselhos práticos através de um vídeo partilhado no TikTok, na conta @theunexpectedspy.

A especialista começou por destacar um aspeto muitas vezes ignorado: o andar onde se fica alojado. Segundo Tracy, o ideal é escolher quartos entre o 3.º e o 6.º piso. Estes andares são suficientemente altos para não permitirem que alguém consiga escalar facilmente, mas não tão elevados ao ponto de dificultarem uma saída rápida em caso de emergência.

Outro cuidado importante, sublinha a ex-agente, é trancar sempre a porta do quarto ao entrar e utilizar um travão de porta portátil durante a noite, como forma de reforçar a segurança e evitar visitas indesejadas.

Por fim, Tracy Walder alerta ainda para a relevância de partilhar o itinerário da viagem com familiares ou amigos que não estejam presentes. Esta prática garante que alguém saiba sempre os planos e os movimentos do viajante, funcionando como medida adicional de proteção.

As recomendações completas podem ser vistas no vídeo original (em inglês), disponível na conta de TikTok da antiga agente.