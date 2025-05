A foto deste jovem antes de ter sido queimado num incêndio vai impressioná-lo

Vai querer ver para crer: ele era muito diferente antes do incêndio que lhe deixou marcas profundas no corpo e na alma.

Hugo Piorro tinha 33 anos quando viu a sua vida mudar num instante. Trabalhava numa carpintaria, em França, quando um cheiro a queimado alertou a equipa. Em segundos, tudo se transformou em caos. «Fiquei no meio das chamas e há uma explosão que apanha parte do meu corpo», recordou. Com 80% do corpo queimado, Hugo teve de se atirar de cinco metros para escapar ao fogo. Este salto foi apenas o início de uma longa batalha: ficou em coma quase dois meses e, mesmo inconsciente, não esteve sozinho. «Foi a minha mãe que me manteve vivo com as palavras dela», confessou, emocionado. «Ela dizia que estava ali, que me amava, e isso fez-me batalhar», acrescentou.

O momento mais difícil chegou depois: quando se viu pela primeira vez ao espelho, enquanto era transportado num elevador. «Foi um choque tremendo. Tinha 33 anos de idade e ainda tinha a minha vida toda pela frente», admite. A enfermeira, ao ver a sua reação, murmurou: «Podíamos ter feito algo diferente». Nesse instante, Hugo pensou em tudo: Será que vou conseguir batalhar? Quem é que me ia voltar a amar?. «Ponderei se valia a pena continuar», revelou.

Mas foi também ali que encontrou uma força inesperada. «Não tinha perdido nenhuma perna, nenhuma mão, nenhum braço… Só por isso já tinha que dar graças por estar vivo», disse. Hugo recusou deixar que o acidente fosse o seu fim. «A vida não ia parar ali, eu estava vivo», afirma. «Não era o fim, era o início de uma nova vida», terminou.

