Ninguém diria que é o Hugo que conhecemos: veja como era o concorrente há 6 anos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Mal vai reconhecer o Hugo do passado. Há 6 anos, o concorrente mostrava um estilo bastante diferente.

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Aos 23 anos, Hugo, natural de Felgueiras, é um dos concorrentes que mais tem chamado a atenção no "Secret Story 10". Empresário na área dos eventos, organiza festas e sunsets e, dentro da casa, tem mostrado a mesma confiança e carisma que lhe garante destaque fora do reality. Determinado a conquistar o público — especialmente o feminino — Hugo rapidamente se tornou uma presença marcante no jogo.

Extremamente atento à sua imagem, o concorrente revela-se competitivo e estratégico, assumindo um perfil de líder dentro da casa. Apesar de não procurar confrontos, mantém-se firme nas suas decisões e entra no jogo com a determinação de jogar forte e mostrar o seu valor.

Nas primeiras semanas, Hugo tornou-se um dos concorrentes mais comentados devido à relação próxima que criou com Sara. A proximidade entre os dois gerou debate dentro e fora da casa, porque Hugo dizia ter alguém especial fora da casa. No entanto, a ligação com Sara terminou recentemente, já que Hugo percebeu que não nutria sentimentos amorosos pela concorrente e optou por afastar-se.

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Fora do reality, os fãs podem acompanhar a sua vida através das redes sociais, onde a sua evolução pessoal se torna evidente. Atualmente, com um estilo bastante diferente do que tinha há alguns anos, Hugo mostra-se com uma imagem mais madura.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.

Temas: Hugo Secret Story 10
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