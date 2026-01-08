Imagine as suas férias de 2026 nesta praia. Parece em Ibiza, mas está a apenas 1 hora de Portugal

Para as férias de 2026, não precisa de passar horas num avião. Existe uma praia paradisíaca a apenas uma hora de Portugal que parece saída de um cartão-postal.

Para quem sonha com um refúgio paradisíaco perto de Portugal, esta praia situada em Cangas do Morrazo, na Galiza, é uma autêntica revelação. Areias brancas e finas, águas cristalinas e um ambiente acolhedor fazem da Praia de Areacova um destino capaz de conquistar qualquer visitante. Convém, no entanto, não criar falsas expectativas: estamos no Norte e a temperatura da água está longe de se comparar às ilhas Baleares ou ao Algarve. Ainda assim, a visita vale muito a pena.

A Praia de Areacova localiza-se na freguesia de Aldán (San Cibrán), no concelho de Cangas, na província de Pontevedra. Integra um conjunto de extensos areais que se prolongam entre Punta do Niño do Corvo e Punta Pedra Rubia, onde se incluem também as praias de Menduíña, Sartaxéns e Francón. Destaca-se, contudo, por ser a maior de todas, com 250 metros de comprimento e cerca de 20 metros de largura. Apesar do seu carácter semi-urbano, conserva um ambiente relativamente tranquilo, com águas calmas e límpidas, perfeitas para nadar ou simplesmente descansar.

Uma passagem por Areacova não fica completa sem visitar o Chiringuito de Areacova, um dos pontos de encontro preferidos de turistas e habitantes locais. Os chiringuitos são uma tradição espanhola e permitem saborear tapas, marisco fresco e bebidas refrescantes, sempre com o mar como pano de fundo. E há um detalhe que agrada a muitos visitantes: os preços costumam ser bastante mais baixos do que os praticados nos bares de praia em Portugal.

De acordo com opiniões partilhadas em plataformas como TripAdvisor e Google Reviews, são frequentes os elogios à qualidade da comida e à simpatia no atendimento. Muitos visitantes referem os petiscos de polvo, os mexilhões e os camarões ao alho, bem como a excelente seleção de vinhos galegos. O pôr do sol observado a partir do chiringuito é frequentemente descrito como "imperdível" por quem já teve a oportunidade de o testemunhar.

A Praia de Areacova tem também recebido avaliações muito positivas em várias plataformas de turismo. Os turistas destacam a sua beleza natural, classificando-a como uma praia lindíssima, com águas transparentes e um cenário de cortar a respiração. As águas calmas e limpas são especialmente apreciadas por quem procura um local seguro para nadar, sobretudo famílias com crianças.

Como chegar?

Um dos grandes trunfos desta praia é a facilidade de acesso. É possível chegar de carro, existindo estacionamento nas proximidades, e a praia conta ainda com chuveiros, serviço de limpeza e caixotes do lixo, assegurando conforto aos visitantes. No entanto, devido à sua beleza e boas infraestruturas, trata-se de uma das praias mais concorridas da região, sendo aconselhável chegar cedo para garantir um bom lugar na areia.

Partindo do Porto, a viagem de carro até à Praia de Areacova demora aproximadamente 1h30. O trajeto mais comum faz-se pela A3 até Valença, com passagem para Espanha por Tui, seguindo depois pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. É um percurso simples e com paisagens deslumbrantes. Para quem prefere uma alternativa mais sustentável, existe a possibilidade de apanhar comboio do Porto até Vigo, seguido de ferry até Cangas, completando o percurso com táxi ou autocarro local.

Em suma, visitar a Praia de Areacova compensa claramente. A junção de águas cristalinas, boa gastronomia e proximidade a Portugal faz deste local um destino perfeito para um dia de praia. Agora que já conhece este pequeno paraíso a pouco mais de uma hora da fronteira, resta apenas uma pergunta: quando vai marcar a sua visita?