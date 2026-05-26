A menos de 1 hora de Lisboa há praias de águas cristalinas que fazem lembrar Ibiza

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A apenas 45 minutos de Lisboa, há um verdadeiro paraíso de águas cristalinas, areia branca e paisagens naturais que fazem lembrar Ibiza.

Trocar as praias mais movimentadas por locais mais tranquilos pode ser a melhor forma de viver o verão de maneira diferente: com mais sossego, menos confusão e paisagens surpreendentes que fazem lembrar destinos como Ibiza.

Num vídeo partilhado nas redes sociais, o criador de conteúdos Robson Gomes mostra algumas das praias mais bonitas da região de Setúbal, ideais para quem quer escapar às multidões sem abdicar de águas cristalinas e cenários paradisíacos.

Da Praia da Figueirinha à Praia dos Galapos, sem esquecer a Praia do Creiro, a Praia dos Coelhos e o emblemático Portinho da Arrábida, a região de Setúbal continua a afirmar-se como um dos destinos mais impressionantes do país. Percorra a galeria acima e descubra estas praias.

Situadas entre o estuário do Sado e a Serra da Arrábida, estas praias são frequentemente consideradas das mais bonitas de Portugal — e até da Europa. Águas transparentes, areia branca e uma envolvente natural praticamente intocada transformam este cenário num verdadeiro refúgio para os dias mais quentes.

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Há, no entanto, outro fator a captar atenções: a facilidade de acesso através de transportes públicos.

Como chegar sem carro

Para quem prefere evitar trânsito e complicações, a Carris Metropolitana disponibiliza ligações diretas até à Praia da Figueirinha.

A linha 4474 faz a ligação entre o Centro Comercial Alegro e a praia, com várias paragens ao longo do percurso, incluindo a Avenida Luísa Todi e o Outão. Já a linha 4472 parte da zona da Avenida dos Ciprestes e segue um trajeto semelhante. Em ambos os casos, a viagem demora cerca de 35 minutos e os bilhetes custam entre 2 e 4 euros.

Estas ligações ficam ainda próximas da estação ferroviária de Setúbal, facilitando o acesso a quem chega de comboio.

Uma alternativa prática e sustentável

Com as restrições de trânsito na Serra da Arrábida durante os meses de verão, optar pelos transportes públicos torna-se não só uma solução mais prática, mas também uma escolha mais sustentável.

A recomendação é consultar antecipadamente os horários atualizados e planear a viagem, sobretudo nos dias de maior afluência.

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Entre paisagens de cortar a respiração e acessos cada vez mais simples, Setúbal volta a afirmar-se como um destino obrigatório para quem não abdica de praia, mas prefere fugir à confusão.

Temas: Ibiza Lisboa Setúbal Serra da Arrábida Praia da Figueirinha
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