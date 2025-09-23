Conceição tem quase 90 anos e é analfabeta. Foi à televisão e emocionou Cristina Ferreira: «Diz que só quer viver»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:50

Maria da Conceição Gonçalves tem 89 anos e nunca aprendeu a ler ou a escrever. Filha de outros tempos, recorda que apenas os irmãos homens — os “cachopos”, como lhes chama — foram autorizados a frequentar a escola. Ela ficou no campo, a trabalhar e a guardar ovelhas, sem direito ao sonho de aprender.

Maria da Conceição, de 89 anos, foi protagonista de um dos momentos mais emocionantes do programa Dois às 10. No final da entrevista, a idosa surpreendeu Cristina Ferreira com um pedido especial: queria cantar em direto.

“Diz-me assim a Conceição: vocês aqui não deixam cantar, não é?”, contou Cristina. A resposta da apresentadora foi imediata: “É claro que deixamos”. E assim terminou a primeira parte da emissão, com a convidada a ver o seu sonho concretizado.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou a emoção que sentiu: “A televisão são as pessoas e há pessoas que me emocionam de tão verdade que são.”

Sobre Maria da Conceição, acrescentou ainda: “Tem quase 90 anos. Não sabe ler nem escrever. Aprendeu o nome aos 70 anos. E diz que só quer é viver. E farra.”

Um momento simples, mas verdadeiro, que conquistou não só Cristina Ferreira como também o público da TVI.

