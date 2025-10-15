Nunca imaginaria o que está por trás dos nomes dos produtos da IKEA

  • Joana Lopes
  • Ontem às 16:30

Já se perguntou porque é que a IKEA chama às suas estantes, camas e mesas nomes tão peculiares?

A IKEA, a empresa de mobília mais famosa do mundo, fundada em 1943, é reconhecida pelos nomes pouco convencionais que atribui aos seus produtos. Na realidade, estes nomes só parecem estranhos para quem não domina o sueco, pois existe uma lógica por trás de cada designação.

Um utilizador do TikTok publicou um vídeo a partir de um armazém da IKEA, explicando a origem e a lógica por trás dos nomes dos produtos, que podem ser pouco intuitivos para quem não conhece a língua escandinava.

Ingvar Kamprad criou este sistema devido à sua dislexia, que lhe dificultava a memorização de códigos numéricos. “O negócio original de móveis de Kamprad começou como uma empresa de vendas por correspondência. A maioria dos produtos era identificada por um conjunto de números, mas Kamprad tinha dificuldade em lembrar-se dos códigos de cada produto, o que acabou por ser o grande sintoma da sua dislexia”, pode ler-se na secção dedicada a esta condição no site da Universidade da Michigan, nos Estados Unidos. Para facilitar a memorização, os artigos de casa de banho receberam nomes de lagos suecos, permitindo que Kamprad os visualizasse e memorizasse com mais facilidade.

Os lençóis têm nomes inspirados em flores, enquanto a mobília de quarto e sala de estar recebe nomes de localidades na Noruega. As estantes são batizadas com profissões e nomes masculinos escandinavos, e as caixas, pinturas e decorações recebem localizações ou palavras de gíria suecas. Os produtos destinados a crianças usam nomes de mamíferos, aves e adjetivos, enquanto mesas e cadeiras têm nomes masculinos escandinavos e cortinas e tecidos recebem nomes femininos escandinavos. A mobília de exterior é nomeada com ilhas escandinavas, e os artigos de iluminação incluem unidades de medida, estações do ano, meses e dias da semana. Os acessórios de cozinha têm nomes de peixes, cogumelos e adjetivos, os tapetes recebem nomes de localidades na Dinamarca, e sofás, cadeiras e mesas de jantar são identificados com nomes de localidades suecas.

Se quiser descobrir o significado do nome da sua mesa de cabeceira, existe um site não oficial, IKEA dictionary, onde é possível consultar o significado de mais de 1000 produtos da empresa sueca.

