Este camping português, situado numa "ilha paradisíaca", é um dos mais originais do mundo, diz a imprensa espanhola

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Um camping português situado numa "ilha paradisíaca" está a dar que falar além-fronteiras.

A imprensa espanhola voltou a colocar um destino português em destaque, descrevendo-o como “um dos campings mais originais do mundo” e localizado numa autêntica “ilha paradisíaca”. De acordo com a edição espanhola do Huffington Post, “as praias desta ilha oferecem paisagens espetaculares, com extensos areais brancos e águas de um azul invejável”.

O destino referido é a ilha da Armona, situada a apenas 15 minutos de barco de Olhão, no Algarve. Sem circulação de automóveis, a ilha proporciona uma experiência mais tranquila e preservada, marcada por pequenas casas distribuídas pelas ruas e por um número reduzido de bares e restaurantes. Segundo o artigo, “passar o dia na praia torna-se um dos planos mais comuns na Armona”, um destino que o IOL já tinha considerado 'as Maldivas portuguesas'.

Para quem aprecia campismo e contacto com a natureza, a Armona dispõe de um camping que despertou a atenção da imprensa espanhola por ser verdadeiramente “único”. Integrado num parque natural e localizado a cerca de 200 metros da praia, o espaço disponibiliza alojamentos com Wi-Fi, áreas para churrascos e um parque infantil. O site espanhol destacou ainda um vídeo do parque da Orbitur, onde são apresentadas todas as facilidades disponíveis.

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Temas: Ilha da Armona Olhão Algarve
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