Esta ilha portuguesa está a roubar o protagonismo a Ibiza e Formentera (e os espanhóis confirmam)

Destinos na Europa onde se pode viajar por menos de 100 euros

Nem Formentera, nem Ibiza: para os espanhóis "a ilha mais bonita da Europa está em Portugal"

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Ibiza e Formentera podem ter ficado para trás. Uma ilha portuguesa está a captar atenções e a tornar-se a nova obsessão dos espanhóis.

A imprensa espanhola rendeu-se a um pequeno tesouro português: o Ilhéu de Vila Franca do Campo, nos Açores. A revista Viajar descreve este recanto do Atlântico como “um paraíso de águas azul-turquesa no interior de uma cratera vulcânica”, considerando-o ainda “uma das paisagens mais singulares da Europa”.

Situado a cerca de um quilómetro da costa sul da ilha de São Miguel, o ilhéu apresenta uma forma quase perfeitamente circular, resultado de uma erupção submarina ocorrida há aproximadamente 4 mil anos. A abertura que liga a lagoa ao oceano assegura a renovação constante da água, criando um ecossistema marinho equilibrado. De acordo com a Viajar, “a imagem aérea do ilhéu, com o seu anel verde rodeando águas tranquilas, tornou-o num dos locais mais reconhecíveis do arquipélago e num destino obrigatório para qualquer viajante”.

Este espaço é protegido e integrado no Parque Natural da Ilha de São Miguel, sendo o acesso controlado através de quotas diárias. A visita só é permitida em embarcações autorizadas com partida de Vila Franca do Campo. Para além dos banhos nas águas cristalinas, é possível praticar atividades como canoagem, snorkel, mergulho, kayak ou até realizar passeios de barco para observação de baleias e golfinhos.

A revista espanhola sublinha também o estado de conservação da área: “A riqueza natural do ilhéu é impressionante, tanto na biodiversidade marinha como na presença de aves que nidificam neste ambiente protegido. É uma verdadeira piscina natural onde todos podem dar um mergulho com segurança”.

Ao conjugar rocha vulcânica, vegetação atlântica e o azul intenso do mar, o Ilhéu de Vila Franca do Campo afirma-se não só como um verdadeiro cartão-postal dos Açores, mas também como um destino de reconhecimento internacional pela sua beleza única.