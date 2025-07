"Conseguiste dois milhões de euros num ano": Cristina Ferreira quis conhecer o jovem que já seguia há muito no Instagram

Chama-se Lucas Valente da Silva, tem 26 anos e um percurso de sucesso que inspira Cristina Ferreira.

Aos 26 anos, Lucas Valente da Silva é já uma referência no setor imobiliário em Portugal — e na Europa. O jovem marcou presença no programa “Dois às 10”, onde deixou Cristina Ferreira visivelmente impressionada ao revelar a faturação milionária da sua equipa no último ano.

“Conseguiste dois milhões de euros num ano?”, perguntou, incrédula, a apresentadora. A resposta foi clara: sim, a equipa de Lucas faturou dois milhões de euros só no ano passado. Um número que confirma o lugar de destaque que o consultor imobiliário ocupa atualmente — é, de resto, o número 1 da Europa com menos de 30 anos, e já foi capa da revista Forbes.

Durante a conversa, Cristina Ferreira revelou que já seguia o jovem há algum tempo nas redes sociais. “Já há muito tempo que te sigo e que vejo a forma como tu trabalhas. Dizia aos meus colegas "quero conhecer o Lucas", acho que a história é verdadeiramente inspiradora".

Lucas contou que entrou no mundo imobiliário há apenas cinco anos, por sugestão da irmã. “No início, nem sabia exatamente o que era um consultor imobiliário”, admitiu. Os primeiros meses foram difíceis — chegou a passar meio ano sem angariar um único imóvel. Mas a persistência, aliada à inovação, acabaria por dar frutos.

“Fui dos primeiros a apostar no marketing digital nesta área. Comecei a criar conteúdos e a mostrar como era o meu dia a dia”, explicou. Essa exposição acabou por conquistar clientes e seguidores, mas também inspirou outros jovens a seguir a mesma carreira.

Apesar do sucesso, Lucas garante que não vende apenas casas. “Vendo sonhos”, disse, com um sorriso. O segredo, diz, está na dedicação. “Deixo muitos momentos da minha vida pessoal de lado para estar disponível para os meus clientes.”