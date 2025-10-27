Ter uma impressora em casa por 43 euros poupa mais chatices do que imagina (especialmente se tem filhos)

Este artigo pode conter links afiliados*



Quem tem filhos conhece o cenário: às 22h de domingo, surge o aviso de que há um trabalho para entregar na segunda-feira de manhã. Ou o bilhete da escola que precisa de ser impresso e assinado. Ou aquele documento importante que aparece sempre fora de horas. A HP DeskJet 2820e custa 43,60€ (com desconto de 28%) e resolve este tipo de urgências domésticas sem precisar de corridas à papelaria ou pedidos de favor aos vizinhos.

Esta é uma impressora multifunções completa: imprime, digitaliza e copia, tanto a cores como a preto e branco. Liga-se por Wi-Fi, o que significa que qualquer pessoa em casa pode imprimir diretamente do telemóvel, tablet ou portátil através da app HP Smart. Funciona também com Apple AirPrint, dispensando instalações complicadas. A impressão a duas faces é manual (viras tu o papel), mas considerando o preço, é um compromisso perfeitamente aceitável.

A velocidade não é de competição — até 7,5 páginas por minuto em modo normal —, mas para uso doméstico ou escolar é mais do que suficiente. O grande trunfo está no sistema HP+: ao ativá-lo na configuração inicial, ganhas um ano extra de garantia e três meses gratuitos do serviço Instant Ink, que envia cartuchos novos automaticamente para casa antes de a tinta acabar. O plano mais básico começa nos 1,79€/mês e inclui envio e reciclagem.

Há um pormenor importante: esta impressora só funciona com cartuchos originais HP (modelos 305 e 305XL), e as atualizações de firmware bloqueiam alternativas de terceiros. É uma limitação, sim, mas o serviço Instant Ink compensa em conveniência — especialmente para quem odeia ir às compras de última hora.

Para famílias com crianças na escola, estudantes universitários ou qualquer casa onde apareçam regularmente documentos para imprimir "já", esta HP é um investimento que se paga sozinho em paz de espírito. E ainda há reembolso de 10€ ao registar no Instant Ink (promoção válida até 31 de dezembro de 2025). Às vezes, resolver problemas custa menos do que um jantar de pizza.

