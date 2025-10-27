Ter uma impressora em casa por 43 euros poupa mais chatices do que imagina (especialmente se tem filhos)

Este artigo pode conter links afiliados*

impressora HP
impressora HP

COMPRAR AQUI

Imprime, digitaliza e copia, tanto a cores como a preto e branco. Liga-se por Wi-Fi, o que significa que qualquer pessoa em casa pode imprimir diretamente do telemóvel, tablet ou portátil

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem tem filhos conhece o cenário: às 22h de domingo, surge o aviso de que há um trabalho para entregar na segunda-feira de manhã. Ou o bilhete da escola que precisa de ser impresso e assinado. Ou aquele documento importante que aparece sempre fora de horas. A HP DeskJet 2820e custa 43,60€ (com desconto de 28%) e resolve este tipo de urgências domésticas sem precisar de corridas à papelaria ou pedidos de favor aos vizinhos.

Esta é uma impressora multifunções completa: imprime, digitaliza e copia, tanto a cores como a preto e branco. Liga-se por Wi-Fi, o que significa que qualquer pessoa em casa pode imprimir diretamente do telemóvel, tablet ou portátil através da app HP Smart. Funciona também com Apple AirPrint, dispensando instalações complicadas. A impressão a duas faces é manual (viras tu o papel), mas considerando o preço, é um compromisso perfeitamente aceitável.

COMPRAR AQUI

A velocidade não é de competição — até 7,5 páginas por minuto em modo normal —, mas para uso doméstico ou escolar é mais do que suficiente. O grande trunfo está no sistema HP+: ao ativá-lo na configuração inicial, ganhas um ano extra de garantia e três meses gratuitos do serviço Instant Ink, que envia cartuchos novos automaticamente para casa antes de a tinta acabar. O plano mais básico começa nos 1,79€/mês e inclui envio e reciclagem.

Há um pormenor importante: esta impressora só funciona com cartuchos originais HP (modelos 305 e 305XL), e as atualizações de firmware bloqueiam alternativas de terceiros. É uma limitação, sim, mas o serviço Instant Ink compensa em conveniência — especialmente para quem odeia ir às compras de última hora.

Para famílias com crianças na escola, estudantes universitários ou qualquer casa onde apareçam regularmente documentos para imprimir "já", esta HP é um investimento que se paga sozinho em paz de espírito. E ainda há reembolso de 10€ ao registar no Instant Ink (promoção válida até 31 de dezembro de 2025). Às vezes, resolver problemas custa menos do que um jantar de pizza.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Impressora Hp Impressora barata

RELACIONADOS

Migalhas na gaveta, cabelos na casa de banho ou pó no carro: o aspirador super potente que pode andar sempre connosco

Parece um Dyson mas custa 142 euros: o aspirador vertical com 4,9 estrelas

"Nunca vi nada assim": o robot que aspira, lava e regressa à base para se limpar sozinho

“A carne fica digna de restaurante”. Esta panela custa menos de 50 euros e faz guisados maravilhosos

A Não Perder

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 23min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 53min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 20min

Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

Há 2h e 23min

«Isto é tão triste». Cristina Ferreira repara em pormenor pouco falado no caso do assassínio da vereadora de Vagos

Há 2h e 47min

Ponha isto à porta da sua casa e atrairá riqueza

Há 2h e 53min

Toma comprimidos para dormir? Psiquiatra especialista em sono deixa alerta que pode estar a ignorar

Há 3h e 16min
MAIS

Mais Vistos

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Hoje às 12:04

Gonçalo Quinaz sobre a saída de Rui do «Secret Story 9»: «Nada acrescentou»

Hoje às 10:01

Cristina Ferreira repara em pormenor no corpo de Rui: «Parecia tenebroso»

Hoje às 11:54

Concorrente do «Secret Story 9» estava apaixonado por Rui? Ex-concorrente afirma: «Acredito»

Hoje às 11:58

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 53 min

Experimente este bolo saudável para servir com chá

Há 3h e 23min

Impossível resistir ao bolo de chocolate de Manuel Luís Goucha. Temos a receita e é tão fácil de fazer

Ontem às 07:44

Espreite as receitas de bolo favoritas dos portugueses: do de chocolate ao de cenoura

21 out, 15:30

Fora do Estúdio

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 23min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 53min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 20min

Bruna Gomes 'indignada' com reação de Rui quando soube que Pedro Jorge e Marisa são casados

Hoje às 09:46

Fotos

Descubra 5 receitas de sopas para experimentar este outono

Há 53 min

Com apenas 5 anos, atirou o irmão recém-nascido pela janela. Estaremos perante uma nova geração mais violenta ou simplesmente incompreendida?

Há 1h e 23min

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

Há 1h e 53min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Há 2h e 20min