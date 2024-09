Vítimas de fogos em Albergaria-a-Velha dão as primeiras entrevistas com testemunhos arrepiantes em direto

Casa de tia de Cristina foi totalmente consumida pelas chamas em Albergaria-a-velha: «Ficou sem nada. Só com a roupa que tem no corpo!»

Escutámos os relatos arrepiantes de duas das vítimas dos incêndios em Albergaria-a-Velha

Um dos temas do programa das manhãs de hoje foi os incêndios que têm estado a destruir o país.

Um dos casos que conhecemos foi o de Carlos Vidal. Em Albergaria-a-Velha, as chamas destruíram a vacaria que Carlos herdou do pai. Carlos conta que quando recebeu o altera foi sozinho para o incêndio combater as chamas e, com a ajuda de alguns moradores, ainda conseguiu salvar alguns animais. Porém, o fogo ficou incontrolável e Carlos não conseguiu impedir que todo o espaço ficasse reduzido a cinzas. «Não há descrição possível», lamenta Carlos.

Cristina Ferreira recebeu ainda Cristina Pinho, sobrinha da dona de uma casa que apareceu a arder num vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

No vídeo partilhado, é possível ver os bombeiros a passarem por uma casa em chamas no centro de Albergaria-a-Velha. A casa em questão pertencia à tia de Cristina e ficou totalmente destruída com o fogo.

«Ficou sem nada. Só com a roupa que tem no corpo», começou por contar Cristina acerca da tia. «O fogo propagou-se muito rápido», explicou. «Não havia bombeiros, não havia carros, não havia água... Foi muito complicado. Viveu-se momentos de muita aflição», disse, emocionada.