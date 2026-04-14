Idosa regressa a casa pela primeira vez após incêndio devastador: «Não quero ver mais nada»

Aos 80 anos, Maria de Lurdes Conceição viu a vida mudar de um momento para o outro. Um incêndio destruiu por completo a casa onde viveu durante décadas… e levou consigo memórias impossíveis de recuperar.

Tudo aconteceu na noite de 27 de março. Maria de Lurdes estava no quarto, tranquila, quando o cão começou a ladrar de forma insistente. Estranhando o comportamento, levantou-se — e deparou-se com o pior cenário: a casa estava em chamas.

Sem visibilidade e com o fogo já bastante alastrado, não houve tempo para pensar. “Nem olhei para trás. Fui com a roupa que tinha no corpo”, recorda. Acabou por fugir apenas com o essencial: a própria vida.

A casa onde viveu desde 1964, onde construiu família e acumulou memórias com o marido — que morreu em 2022 — ficou completamente destruída. Fotografias, documentos, roupas… tudo se perdeu.

Durante duas semanas, não teve coragem de voltar ao local. O reencontro com o que restou da sua casa aconteceu apenas agora — e foi marcado por emoção e dor. Entre lágrimas, relembrou os momentos felizes ali vividos, incluindo o dia em que desceu aquelas escadas vestida de noiva.

Sem saber o que o futuro lhe reserva, Maria de Lurdes garante apenas uma coisa: não quer sair de Alcântara, o lugar que sempre chamou de casa. Agora, está a viver com o neto, que a acolheu neste momento difícil.