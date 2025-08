Carro da TVI apanhado pelas chamas. Jornalista agradece aos bombeiros: «Salvaram-me a vida»

Durante a cobertura do incêndio na Serra da Boneca, em Penafiel, a repórter da CNN Portugal Carolina Resende de Matos viu o carro da equipa ser consumido pelas chamas. Nas redes sociais, a jornalista revelou o susto que viveu e agradeceu aos bombeiros de Entre-os-Rios, que a retiraram do local minutos antes de entrar em direto.

Carolina Resende de Matos viveu momentos de verdadeiro pânico enquanto fazia a cobertura jornalística do incêndio que deflagrou esta semana na Serra da Boneca, em Penafiel. A repórter da CNN Portugal revelou, esta quinta-feira, 31 de julho, através da sua conta de Instagram, que a viatura em que seguia acabou por ser consumida pelas chamas.

“Estamos bem. Não me esquecerei nunca da diferença que fazem sempre. No dia de hoje, o agradecimento é ainda maior. Salvaram-me a vida minutos antes deste direto. O nosso carro ardeu por completo”, escreveu Carolina na publicação que fez nas redes sociais.

A jornalista fez questão de agradecer à corporação de bombeiros de Entre-os-Rios, responsável por a retirar do local, juntamente com o repórter de imagem Guilherme Agostinho. “À corporação de Entre-os-Rios, o meu eterno obrigada. Estendo o agradecimento a todas as outras corporações que de norte a sul do país fazem a diferença”, afirmou.

“Esta profissão tem os seus riscos. A nossa equipa conhece-os quase todos. A natureza tem os seus fenómenos. Eu e o Guilherme Agostinho temos certamente um anjo da guarda”, acrescentou ainda a jornalista.

Segundo fonte da Câmara Municipal de Penafiel, citada pela agência Lusa, o acidente aconteceu enquanto a equipa da CNN Portugal estava no terreno a cobrir o incêndio. O veículo, que se encontrava estacionado, acabou por ser apanhado pelas chamas. Felizmente, os dois profissionais foram retirados do local em segurança pelos bombeiros.