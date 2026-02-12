Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Depois de ter salvado a mãe numa situação limite, Rodrigo, de apenas 9 anos, esteve no Dois às 10 ao lado dela e do técnico do INEM que o ajudou por telefone. Em estúdio, o menino recordou o momento em que pensou que a mãe “estava morta” e explicou como conseguiu manter a calma para ligar para o 112.

Rodrigo, o menino de apenas 9 anos que salvou a mãe após uma paragem cardíaca, esteve esta manhã no Dois às 10, acompanhado pela mãe e pelo técnico do INEM que o orientou naquele momento decisivo.

Com uma serenidade impressionante para a idade, Rodrigo recordou o dia que mudou a sua vida. “Foi difícil. Por um momento achei que estava morta”, confessou, referindo-se ao instante em que viu a mãe desmaiada ao volante.

Sem entrar em pânico, tomou uma decisão que se revelou crucial. “Pensei chamar ajuda. Aprendi com a minha mãe a ligar para o 112”, explicou, mostrando que a atitude rápida foi também fruto dos ensinamentos recebidos em casa.

Rodrigo sabia que a mãe tinha problemas cardíacos e era portadora de pacemaker — informação fundamental que transmitiu ao técnico do INEM durante a chamada. Do outro lado da linha estava João, que hoje faz questão de destacar a maturidade do menino. Quando ouviu a voz do profissional de emergência, Rodrigo admite: “Estava a ser difícil”, mas nunca perdeu a clareza nas respostas.

A mãe, visivelmente emocionada, ouviu o filho relatar os momentos em que lutou para lhe salvar a vida. Graças à sua calma e capacidade de comunicação, os meios de socorro chegaram a tempo.

Apelidado de “herói nacional”, Rodrigo confessou que ainda está a adaptar-se à atenção mediática. “Custa um bocadinho”, admitiu. Ainda assim, houve um momento especial que guardará para sempre: a surpresa preparada pela escola, onde colegas e professores lhe dedicaram palavras de carinho e orgulho.

Um gesto que prova que, apesar da tenra idade, Rodrigo já mostrou ter um coração gigante — e uma coragem que inspira o país inteiro.