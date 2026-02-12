Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:52

Depois de ter salvado a mãe numa situação limite, Rodrigo, de apenas 9 anos, esteve no Dois às 10 ao lado dela e do técnico do INEM que o ajudou por telefone. Em estúdio, o menino recordou o momento em que pensou que a mãe “estava morta” e explicou como conseguiu manter a calma para ligar para o 112.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Rodrigo, o menino de apenas 9 anos que salvou a mãe após uma paragem cardíaca, esteve esta manhã no Dois às 10, acompanhado pela mãe e pelo técnico do INEM que o orientou naquele momento decisivo.

Com uma serenidade impressionante para a idade, Rodrigo recordou o dia que mudou a sua vida. “Foi difícil. Por um momento achei que estava morta”, confessou, referindo-se ao instante em que viu a mãe desmaiada ao volante.

Sem entrar em pânico, tomou uma decisão que se revelou crucial. “Pensei chamar ajuda. Aprendi com a minha mãe a ligar para o 112”, explicou, mostrando que a atitude rápida foi também fruto dos ensinamentos recebidos em casa.

Rodrigo sabia que a mãe tinha problemas cardíacos e era portadora de pacemaker — informação fundamental que transmitiu ao técnico do INEM durante a chamada. Do outro lado da linha estava João, que hoje faz questão de destacar a maturidade do menino. Quando ouviu a voz do profissional de emergência, Rodrigo admite: “Estava a ser difícil”, mas nunca perdeu a clareza nas respostas.

A mãe, visivelmente emocionada, ouviu o filho relatar os momentos em que lutou para lhe salvar a vida. Graças à sua calma e capacidade de comunicação, os meios de socorro chegaram a tempo.

Apelidado de “herói nacional”, Rodrigo confessou que ainda está a adaptar-se à atenção mediática. “Custa um bocadinho”, admitiu. Ainda assim, houve um momento especial que guardará para sempre: a surpresa preparada pela escola, onde colegas e professores lhe dedicaram palavras de carinho e orgulho.

Um gesto que prova que, apesar da tenra idade, Rodrigo já mostrou ter um coração gigante — e uma coragem que inspira o país inteiro.

Temas: INEM Rodrigo Dois às 10

A Não Perder

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Há 56 min

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Há 1h e 56min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Há 2h e 8min

Não precisa de regime militar. Descobrimos o que come o instrutor Marques ao pequeno-almoço para manter o físico

Há 2h e 30min

Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam

Hoje às 12:11

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Hoje às 11:23

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Hoje às 09:32
MAIS

Mais Vistos

Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade

Hoje às 10:43

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Hoje às 10:24

Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo

Hoje às 10:51

Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado

Hoje às 10:46

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Hoje às 09:32

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Ontem às 14:51

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Ontem às 10:15

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Ontem às 09:33

Fotos

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Há 56 min

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Há 1h e 56min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Há 2h e 8min

Não precisa de regime militar. Descobrimos o que come o instrutor Marques ao pequeno-almoço para manter o físico

Há 2h e 30min