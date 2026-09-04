Estão juntos e já não escondem. Pela primeira vez, Inês Aguiar partilha foto ao lado de Viktor Gyökeres

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Inês Aguiar sempre foi muito discreta no que diz respeito à vida amorosa. A atriz mantém a relação com Viktor Gyökeres longe dos holofotes e, até agora, raramente partilhou imagens do casal nas redes sociais.

Mas essa realidade mudou na última publicação da atriz. Esta quinta-feira, a artista partilhou um conjunto de fotografias no Instagram onde deixou escapar um momento de cumplicidade com o jogador sueco, que atualmente representa o Arsenal.

A vida ao longo dos meses, segundo a minha câmara frontal”, escreveu Inês Aguiar na legenda da publicação.

Entre várias fotografias com amigos e amigas, surge uma imagem especial com Viktor Gyökeres. Os dois aparecem juntos numa piscina, abraçados, com o futebolista de costas para a câmara.

Apesar de continuar a preservar a relação, Inês começa assim a dar pequenos vislumbres da vida a dois, numa mudança na forma como escolhe partilhar o seu lado mais pessoal com os seguidores.

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Temas: Inês Aguiar Viktor Gyökeres Dois às 10
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