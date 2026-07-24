Inês Aires Pereira está noiva! E o pedido de casamento não podia ser mais emocionante

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Inês Aires Pereira está noiva. A atriz, de 36 anos, foi surpreendida com um romântico pedido de casamento feito pelo companheiro, David Ferreira da Silva, e não escondeu a emoção ao partilhar o momento com os seguidores nas redes sociais.

No vídeo publicado, é possível ver o instante em que David se ajoelha para fazer a grande pergunta. Visivelmente emocionada, Inês respondeu com um feliz "sim", num momento que rapidamente conquistou os fãs.

Na legenda da publicação, a atriz agradeceu todo o carinho que tem recebido desde que revelou a novidade e indicou a data em que tudo aconteceu.

"Obrigada a todos por todo o carinho, amor e mensagens de parabéns. Ainda não tive tempo de responder a toda a gente, porque ainda estou aqui… 21.7.26", escreveu.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens de felicitações de fãs e de várias figuras públicas, que fizeram questão de celebrar este novo capítulo na vida do casal. Entre os comentários, muitos destacaram ainda o original anel de noivado que Inês Aires Pereira exibiu com orgulho.

Recorde-se que Inês Aires Pereira e David Ferreira da Silva são pais de três filhos: Alice, de seis anos, Joaquim, de quatro, e Jorge, que nasceu em abril deste ano.

 

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Temas: Ines Aires Pereira Novelas Casamento Dois às 10 David Ferreira da Silva
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