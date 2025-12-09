Mãe de atriz da TVI revela novidade na família: «Muito amor»

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:58

Neste “Há Festa no Hospital”, Luísa Castel-Branco surpreendeu ao revelar como será o Natal da sua família.

O Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, recebeu esta terça-feira uma emissão especial da TVI: “Há Festa no Hospital”, uma iniciativa solidária que teve como objetivo angariar fundos para a compra de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica.

Durante a transmissão, Luísa Castel-Branco, mãe da atriz da TVI Inês Castel-Branco, conversou com Mónica Jardim e acabou por revelar uma grande novidade sobre a tradição natalícia da família. “Vai ser uma novidade. A consoada é sempre os filhos e os netos, mas este ano os descendentes — filhos, netos e bisnetos — vão estar todos juntos. A consoada vai ser ao todo mais de 60 pessoas”, contou, divertida.

Luísa explicou ainda que, devido ao número crescente de familiares, a celebração já não é possível em casa: “Não é em minha casa, é num armazém do meu filho, de 700 metros.”

A comentadora revelou também que há talento culinário na família: “O meu filho e um dos meus sobrinhos são chefs.”

Perante a dimensão da festa, Mónica Jardim garantiu: “Alegria não vai faltar.” Luísa Castel-Branco rematou com aquilo que considera ser o verdadeiro espírito deste encontro familiar: “Muito amor.”

Temas: Inês Castel-branco Luísa Castel-Branco Dois às 10 Novelas Natal

