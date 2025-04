Inês Morais revela o seu favorito do «Big Brother 2025». E pode não estar à espera

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Inês Morais surge com companhia inesperada nos bastidores do «Dois às 10»

Inês Morais, vencedora do «Big Brother 2024» e do «Secret Story - Desafio Final», surpreendeu os seguidores ao revelar, nas redes sociais, que está a gostar de uma concorrente do «Big Brother 2025».

Inês Morais, a grande vencedora do «Big Brother 2024» e do «Secret Story - Desafio Final», está de olho na edição do «Big Brother 2025» e não hesitou em partilhar nas suas redes sociais a sua opinião sobre uma das concorrentes. A jovem de 25 anos recorreu à rede social X para expressar o seu gosto por Érica Reis, uma das concorrentes desta edição.

«Eu venho aqui dizer, ainda com medo de uma possível desilusão, que gosto da Érica (Reis)», escreveu Inês Morais na plataforma, demonstrando o seu entusiasmo.

Mas não é apenas Inês Morais a mostrar a sua simpatia por um concorrente desta edição. Bruno Savate também recorreu às redes sociais para partilhar quem é o seu concorrente favorito. O ex-concorrente não poupou palavras para expressar o seu apoio a Luís Gonçalves, ao mesmo tempo que fez duras críticas a outra participante, Lisa Schincariol.

«Melhor concorrente deste #bbtvi25 é o Luís», escreveu Bruno Savate na rede social X, deixando claro a sua preferência, enquanto disparava críticas em relação à performance de Lisa.

Ambos os vencedores parecem estar a acompanhar com atenção a edição atual do programa e suas opiniões geram sempre curiosidade entre os fãs, que acompanham de perto as reações dos ex-concorrentes ao desenrolar do jogo.