Inês Morais respondeu à letra a todos os dizem que ela não merecia ganhar

A vencedora do «Big Brother» meteu os pontos nos is e avançou: «Eu só queria dizer isto…»

Um mês depois de se consagrar vencedora do «Big Brother 2024», Inês Morais esteve à conversa com Cláudio Ramos no «Dois às 10», esclareceu rumores e respondeu a todos os que dizem que a sua vitória não foi justa.

Inês afirmou: «Eu quero dizer uma coisa em relação a eu não merecer: se eu não mereço, eu queria dizer a toda a gente que tivessem votado mais, é só isto que eu quero dizer, mas não é mais, é muito mais, porque não ficou sequer renhido. Eu só queria dizer mesmo isto: votassem mesmo muito mais».

Continuou: «Sei bem o esforço que as pessoas, as minhas irmãs, as minhas amigas e pessoas que eu não conheço de lado nenhum, tiveram para me dar a vitória. Não há ninguém que tenha feito isto se não eles»

Questionada por Cláudio Ramos sobre com quem manteve contacto fora da casa Inês Morais revelou que troca mensagens com Daniela Ventura.

Veja aqui a conversa completa: