Inês Morais conta pormenor das mensagens trocadas por Afonso Leitão: "Era algo..."

  • Dois às 10
  • Hoje às 13:00
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

As mensagens de Afonso Leitão voltaram a estar em destaque depois de Inês Morais partilhar um detalhe sobre o seu conteúdo.

Inês Morais marcou presença, esta quinta-feira, no programa “Dois às 10”, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e comentou a polémica que envolve o fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Ao falar sobre Catarina Miranda, a comentadora começou por esclarecer a sua posição: “Eu e a Catarina não somos propriamente amigas, eu tenho muito poucos amigos, é uma pessoa por quem tenho muita empatia e nesta situação é fácil empatizarmos”.

Já sobre Afonso Leitão, Inês Morais adotou um tom mais crítico. “Toda a gente comete erros. O problema é ser reincidente e do que eu vi era algo muito recorrente, não foi uma situação isolada”, afirmou.

Apesar disso, fez questão de sublinhar que não concorda com a forma como Catarina Miranda geriu a separação. “Não concordo de todo com a maneira como ela lida com as coisas, nunca faria assim desta maneira. A única coisa que sei é que não teria uma relação exposta assim, não é a minha cena”, referiu.

A comentadora terminou com uma reflexão sobre a forma como homens e mulheres são vistos nestas situações: “A verdade é que um homem vai ser sempre muito mais acarinhado do que uma mulher, especialmente se mostra sentimentos”.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

 

Temas: Inês Morais Catarina Miranda Afonso Leitão
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Afonso Leitão abandonou gesto associado a Catarina Miranda e dentro da casa já há quem tenha reparado

Depois do fim da relação, Catarina Miranda toma decisão inesperada em relação a Afonso Leitão

Após terminar relação com Afonso Leitão, Catarina Miranda dirige-se a pessoa importante: «De coração cheio»

«Eu sei da verdade»: Depois de surgir ao lado de Catarina Miranda, Francisco Monteiro fala sobre a polémica com Afonso Leitão

A Não Perder

Tinha 20 anos e hoje tem 34: João Mota está muito diferente de como o conhecíamos. Veja as fotos

Hoje às 14:00

"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Ontem às 17:00

Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Ontem às 16:00

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Ontem às 15:41

10 praias em Portugal com águas dignas das Caraíbas

Ontem às 15:00

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Ontem às 14:22

 Cheiro a sardinha assada: Este grelhador com rodas custa menos de 60€ e vai salvar o mês de junho

Ontem às 13:38
MAIS

Mais Vistos

Inês Morais expõe mensagens de Afonso Leitão: “Era algo muito recorrente”

Hoje às 10:57

Confrontada por Cláudio Ramos, Inês Morais fala sobre Catarina Miranda: “Eu e a Catarina não somos amigas”

Hoje às 10:57

Afastado dos ecrãs há anos, João Mota regressa e anuncia que vai ser pai

Hoje às 11:41

Após ver mensagens de Afonso Leitão, Inês Morais confessa: “Ver as coisas é sempre diferente”

Hoje às 10:56

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Não vai acreditar como é fácil fazer uma omelete francesa em casa

1 jun, 17:00

Nunca pensámos trocar os clássicos de praia (até provarmos esta salada)

29 mai, 17:00

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

25 mai, 17:00

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

25 mai, 15:00

Fora do Estúdio

Ex-concorrente do Secret Story mostra os cantos da sua casa e todos reparam no luxo: «Quero viver aí»

Ontem às 15:41

Perdeu 14 quilos em apenas 45 dias: transformação de vencedor da Casa dos Segredos está a impressionar

Ontem às 14:22

Este casal da TV portuguesa acabou o casamento de Júlia Palha da forma menos esperada

Ontem às 09:08

Depois do fim da relação, Catarina Miranda toma decisão inesperada em relação a Afonso Leitão

Ontem às 08:50

Fotos

Tinha 20 anos e hoje tem 34: João Mota está muito diferente de como o conhecíamos. Veja as fotos

Hoje às 14:00

Inês Morais conta pormenor das mensagens trocadas por Afonso Leitão: "Era algo..."

Hoje às 13:00

"Bomba de colagénio": sumo recomendado por nutricionista pode contribuir para uma pele mais firme

Ontem às 17:00

Esqueça Maiorca: estas ilhas espanholas ficam a apenas 2h30 de Portugal e quase ninguém fala delas

Ontem às 16:00