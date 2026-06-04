Inês Morais conta pormenor das mensagens trocadas por Afonso Leitão: "Era algo..."

As mensagens de Afonso Leitão voltaram a estar em destaque depois de Inês Morais partilhar um detalhe sobre o seu conteúdo.

Inês Morais marcou presença, esta quinta-feira, no programa “Dois às 10”, onde esteve à conversa com Cláudio Ramos e comentou a polémica que envolve o fim da relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão.

Ao falar sobre Catarina Miranda, a comentadora começou por esclarecer a sua posição: “Eu e a Catarina não somos propriamente amigas, eu tenho muito poucos amigos, é uma pessoa por quem tenho muita empatia e nesta situação é fácil empatizarmos”.

Já sobre Afonso Leitão, Inês Morais adotou um tom mais crítico. “Toda a gente comete erros. O problema é ser reincidente e do que eu vi era algo muito recorrente, não foi uma situação isolada”, afirmou.

Apesar disso, fez questão de sublinhar que não concorda com a forma como Catarina Miranda geriu a separação. “Não concordo de todo com a maneira como ela lida com as coisas, nunca faria assim desta maneira. A única coisa que sei é que não teria uma relação exposta assim, não é a minha cena”, referiu.

A comentadora terminou com uma reflexão sobre a forma como homens e mulheres são vistos nestas situações: “A verdade é que um homem vai ser sempre muito mais acarinhado do que uma mulher, especialmente se mostra sentimentos”.