O que sabe Inês Morais sobre o romance de Márcia Soares?

Inês Morais surge com companhia inesperada nos bastidores do «Dois às 10»

Inês Morais revela o que sabe sobre o mais recente romance entre Márcia Soares e João Ricardo

Na edição de ontem do programa "Dois às 10", da TVI, Cristina Ferreira tentou arrancar informações a Inês Morais sobre um possível romance entre João Ricardo e Márcia, mas a convidada manteve-se evasiva, deixando no ar um clima de mistério.

Quando questionada diretamente por Cristina sobre o que João Ricardo lhe teria dito sobre um possível namoro com Márcia, Inês respondeu de forma ambígua:

"Não tenho muita informação. Sei umas coisas. Fiz perguntas, mas não tive muita sorte." – e completou com uma gargalhada, sem revelar mais detalhes.

A apresentadora, sempre perspicaz, insistiu:

"Achas que a cara da Márcia é cara de quem está ao lado de um amigo?"

Inês, apanhada de surpresa, desviou-se da questão:

"Estás a pôr-me em caminhos apertados."

Cristina Ferreira não desistiu e lançou mais um dado à conversa:

"Sabes que ele manda flores quando ela está cá?"

A resposta de Inês? Apenas um riso, deixando no ar ainda mais dúvidas sobre a relação entre João Ricardo e Márcia.

A entrevista, marcada por muitas gargalhadas e momentos de descontração, alimentou ainda mais a curiosidade do público. Afinal, há ou não romance no ar?

Vale lembrar que Inês Morais foi a grande vencedora do Secret Story - Desafio Final, e desde então tem sido uma presença frequente na televisão, onde continua a cativar os fãs com a sua personalidade divertida e espontânea.

Quem é Inês Morais?

Inês Morais tem 24 anos, é estudante e natural de Viseu. Licenciada em Sociologia e mestre em Relações Internacionais, fez o mestrado em Barcelona e chegou a estagiar numa grande empresa de consultoria... mas confessa que a vida de escritório não a cativa.

Namora há dois anos com um rapaz de Caminha e garante que nunca esteve tão feliz. Com três irmãs trigémeas mais velhas, conta que viveu um verdadeiro “reality show” com a separação dos pais e com a família numerosa que tem.

Diz que não gosta do excesso do politicamente correto e enerva-se com o pudor e censura que existem atualmente. Garante que não tem medo de dizer o que pensa!