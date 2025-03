Inês Morais sobre Miguel Vicente: «Não tenho mesmo interesse nenhum em conhecer absolutamente nada»

Inês Morais, vencedora do Desafio Final, brilha na grande final e o seu look tem um significado especial! Saiba tudo

Inês Morais, uma das ex-participantes do «Secret Story Desafio Final», partilhou as suas impressões sobre a sua experiência no programa e a competição com Miguel Vicente. A concorrente abordou vários momentos e sentimentos que marcaram a sua participação, refletindo sobre o jogo e a dinâmica com os outros concorrentes.

Durante a competição, Inês revelou que, caso tivesse perdido para Miguel Vicente, não teria qualquer problema, considerando-o um verdadeiro vencedor. Esta perspectiva de respeito por Miguel demonstrou uma postura tranquila e madura da parte de Inês, que se mostrou satisfeita com o que já havia alcançado ao longo da sua trajetória no programa. «Já tinha alcançado muitas coisas importantes para mim», afirmou, explicando que estava em paz consigo mesma, independentemente do resultado final.

Inês também abordou um momento simbólico que gerou alguma polémica: o gesto de estender a mão a Miguel na entrada do estúdio. A ex-participante não hesitou em afirmar que não se importava com as críticas que esse gesto pudesse gerar, declarando: «As pessoas podem dizer o que quiserem». Para ela, o importante era o que sentia naquele momento, independentemente das opiniões externas.

Sobre o facto de Miguel não ter retribuído o gesto, Inês mostrou-se compreensiva. A concorrente explicou que entende a atitude de Miguel e que não lhe faz falta, pois ele agiu de acordo com as suas emoções no momento. «Está tudo bem com isso», afirmou, mostrando uma grande maturidade ao lidar com as diferentes reações que surgiram durante o programa.

Apesar de ter partilhado bons momentos com Miguel durante as gravações, Inês deixou claro que não tem interesse em conhecer o concorrente fora do contexto do programa. «Não tenho mais mesmo interesse nenhum em conhecer absolutamente nada», garantiu, revelando que já o conheceu o suficiente dentro do reality show.

Em relação ao desfecho da competição, Inês revelou uma visão honesta sobre como se sentiria caso Miguel tivesse sido o vencedor. Embora admitisse que ficaria irritada, a ex-participante afirmou que fingiria não estar afetada.

Por fim, Inês expressou empatia por Miguel Vicente, reconhecendo a entrega dele no jogo e o facto de o público ter uma preferência por pessoas transparentes em vez de calculistas.