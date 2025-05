Inês Vilhalva perdeu o pai há poucos dias: «A médica confirma-me que ele não iria sobreviver àquele internamento»

Inês Vilhalva vive dias de luto após a morte recente do pai. A ex-concorrente revelou que os médicos foram claros quanto ao desfecho inevitável.

Inês Vilhalva, ex-concorrente do «Big Brother», esteve no programa «Dois às 10», onde partilhou, com emoção e dor, o difícil processo da perda do pai, que faleceu no passado domingo vítima de cancro.

Segundo Inês, antes de entrar no reality show o pai já se queixava de alguns sintomas, mas garantiu-lhe que iria ao médico e pediu-lhe para não se preocupar. Quando saiu do programa, confrontou-se com a dura realidade: o pai tinha um tumor no pulmão e já sabia que se encontrava numa fase terminal, mas escondeu-lhe o diagnóstico para a poupar ao sofrimento. «Foi horrível, foi um choque, não estava à espera», confessou Inês, visivelmente emocionada.

Na semana da morte, o pai de Inês foi ao hospital para realizar um exame, mas acabou por ficar internado logo na quinta-feira. Na sexta-feira, Inês recebeu uma chamada de uma médica a informá-la de que o pai não iria sobreviver ao internamento. «A médica confirma-me que ele não iria sobreviver àquele internamento», relatou.

Apesar de tentar manter uma postura fria e racional, Inês admitiu: «Tentei pôr o meu lado frio, tentei levar a coisa o mais leve possível, mas por dentro eu estava despedaçada».

No domingo, deslocou-se ao hospital para o visitar, mas chegou poucos minutos depois da sua morte. «Cheguei às 18h08 e ele tinha falecido às 18h», contou.

Sobre o luto, partilhou que tenta lidar de forma pragmática, mas permite-se viver o processo: «Durante o dia permito-me deitar umas lágrimas».