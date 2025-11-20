Disse que tinha cancro e era mentira. Influencer chora perante os 3 milhões de seguidores

Em lágrimas, confessou ter mentido aos seus mais de três milhões de seguidores ao afirmar falsamente que tinha cancro, assumindo que criou toda a história para ganhar atenção

A influencer britânica Brittany Miller deixou os mais de três milhões de seguidores surpreendidos ao assumir, num vídeo, que tinha mentido acerca de um alegado diagnóstico de cancro.

Embora a história tenha circulado desde 2017, só agora a jovem de 29 anos decidiu reconhecer publicamente o engano.

Em lágrimas, Brittany Miller admite: «Uma frase estúpida da qual me arrependo profundamente. Disse que tinha uma doença e que era cancro».

A criadora de conteúdos, mãe de gémeos e conhecida por partilhar temas ligados à maternidade, explica ainda: «Em 2017, estava com a saúde mental extremamente debilitada e, na época, não percebia o quanto estava mal. Estava deprimida, com pensamentos suicidas, perdida, confusa. Tinha perdido o meu parceiro, o meu emprego, e muitas coisas naquele ano me levaram a ficar mentalmente doente».

A mentira ganhou tamanha dimensão que chegou a ser criada uma angariação de fundos para apoiar os supostos tratamentos oncológicos de Brittany Miller. «Assim que vi que havia doações - eram duas doações -, mandei fechar a página imediatamente. Não tirei um centavo», garante a influencer.