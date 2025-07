«Pedia-me para parar»: Marido de influencer portuguesa vítima de abusos sexuais deixa Cristina Ferreira abismada

Durante anos, Joana Oliveira sofreu abusos sexuais constantes na infância por um familiar, sem perceber que aquilo não era normal. Foi só ao conhecer o namorado Tomás que o segredo obscuro veio à tona, abalando toda a família.

A infância da influencer Joana Oliveira foi marcada por uma dor silenciosa que poucos conhecem: abusos sexuais repetidos por parte de um familiar até aos 12 anos. Uma realidade cruel que a acompanhou durante cerca de uma década e que moldou grande parte da sua adolescência.

Desde muito nova, Joana era deixada pelos pais aos cuidados desse familiar, seja após a escola ou durante as férias. Foi nesse ambiente que os abusos sexuais começaram e continuaram até que Joana recebeu o seu primeiro telemóvel, aos 12 anos.

Até então, para ela, aquilo era completamente normal. «Disse à minha vizinha num tom super orgulhoso que fazia aquilo com um familiar», recordou, numa mistura de inocência e confusão que só uma criança pode ter.

Foi graças à intervenção dessa vizinha que Joana percebeu que estava a ser vítima de abusos sexuais. «Tinha muita vergonha... tinha medo que não acreditassem em mim», confessou. O sentimento de culpa rapidamente a dominou, pois não queria denunciar os abusos sexuais para não dividir a família. Contudo, ao revelar o que se passava, Joana viu alguns familiares virarem-lhe as costas, aumentando ainda mais a sua dor e isolamento.

A revolta e a tristeza transbordaram durante a adolescência, período em que Joana teve uma fase rebelde. As notas começaram a piorar e ela fugiu de casa duas vezes. No entanto, mesmo no meio da tempestade, encontrou um raio de luz: o amor ao lado de Tomás, que lhe deu forças para contar a verdade e acreditar num futuro melhor.

O casal está junto há 6 anos, e desde o início da relação Tomás percebeu que Joana carregava traumas profundos. «Pedia-me para parar», relatou Tomás, ao relembrar as primeiras interações mais íntimas entre ambos. Só mais tarde veio a compreender o motivo. Numa primeira conversa, Joana contou-lhe que tinha sido vítima de abusos sexuais na infância, mencionando que o agressor — um familiar — já se encontrava preso. Contudo, algum tempo depois, revelou-lhe a verdade: o agressor não estava preso e era, na realidade, alguém que Tomás conhecia de perto. Hoje, juntos, são pais de Francisca e Vicente e dedicam-se a educar os filhos, ensinando-lhes que há toques que são invasivos e inaceitáveis. Sobre Tomás, Joana afirmou com emoção: «Ele foi a minha salvação».

O homem acabou por admitir os abusos, acreditando que o crime já tinha prescrito. Acusado de mais de 700 crimes, com mais de 400 comprovados, o familiar foi condenado a 10 anos de prisão. Apesar da justiça, Joana confessou: «Tenho medo que ele se tente vingar disto de alguma forma». A revelação dos abusos levou a uma ruptura familiar, com algumas pessoas a deixarem de falar com Joana. «Tenho o peso de que destruí uma família», desabafou.