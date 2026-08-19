Influenciadora morre aos 33 anos devido a complicações após cirurgia plástica. Tinha três filhos

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A morte inesperada de uma influenciadora, aos 33 anos, está a gerar uma onda de mensagens de pesar nas redes sociais.

Marta Kelly de Oliveira Silva, conhecida nas redes sociais como Marta Oliveira, morreu aos 33 anos, no Brasil, após sofrer complicações na sequência de procedimentos de cirurgia plástica.

Natural de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, a influenciadora tinha criado uma comunidade de seguidores sobretudo através de conteúdos relacionados com a maternidade e a vida familiar.

A morte foi confirmada esta terça-feira, 18 de agosto, pelo marido, Marcus Vinicius, também criador de conteúdos. Marta deixa três filhos, Théo, Ravi e Filippo.

"Ainda é muito difícil escrever essas palavras. Acho que nenhuma frase seria capaz de explicar o tamanho da dor que estou sentindo agora. A Marta foi o amor da minha vida. Minha melhor amiga, minha companheira, a melhor esposa que eu poderia ter tido e uma mãe extraordinária para os nossos filhos.", começa por escrever no Instagram.

Cirurgias e agravamento do estado de saúde

Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, Marta tinha sido submetida a procedimentos de cirurgia plástica, nomeadamente uma lipoaspiração e uma abdominoplastia.

Após a intervenção, a influenciadora chegou a ter alta hospitalar, mas o regresso a casa foi breve.

Na sexta-feira, 14 de agosto, voltou a procurar assistência médica depois de se sentir mal. O seu estado de saúde agravou-se e Marta ficou internada numa unidade de cuidados intensivos, onde viria a morrer.

Era seguida por milhares de pessoas

Marta Oliveira partilhava regularmente com os seguidores momentos da sua vida familiar.

No Instagram, a influenciadora tinha cerca de 230 mil seguidores e, juntamente com o marido, mantinha o projeto digital "Família Aprendendo", dedicado à rotina familiar e à criação dos filhos. Marta e Marcus estavam juntos há cerca de 15 anos.

A última fase da vida de Marta ficou também marcada por momentos em família. Antes das cirurgias, a influenciadora tinha partilhado imagens de uma viagem ao Chile com o marido e os filhos.

A morte inesperada gerou uma onda de mensagens de pesar nas redes sociais.