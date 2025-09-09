Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 18min

Muitas espanholas já descobriram o segredo para perder peso: uma infusão natural.

As infusões são frequentemente recomendadas por nutricionistas devido aos seus diversos benefícios, como reduzir o inchaço abdominal e promover um sono mais tranquilo. No entanto, a nutricionista espanhola Sara Mansa García destacou, numa publicação da revista Clara, uma infusão específica que considera benéfica para todos — e que, segundo a especialista, deveria ser consumida diariamente antes de dormir.

Tomar uma infusão à noite, pouco antes de se deitar, pode oferecer mais vantagens do que se pensa. Para além de ajudar a controlar o stress e a ansiedade, este hábito favorece um sono profundo e reparador. A qualidade do sono impacta diretamente o bem-estar geral e, no caso das mulheres, pode influenciar o controlo de peso, já que noites mal dormidas estão associadas a uma maior tendência para engordar.

A sugestão da nutricionista recai sobre a infusão de flor de hibisco, reconhecida pelas suas propriedades anti-inflamatórias e calmantes. Esta planta milenar ajuda a reduzir o inchaço abdominal, combater o stress oxidativo e até regular a pressão arterial. Além disso, o hibisco é digestivo e diurético, contribuindo para a eliminação de toxinas, prevenção da prisão de ventre e redução da retenção de líquidos. Graças ao seu efeito termogénico, também acelera o metabolismo, evitando o acúmulo de gordura abdominal.

A preparação é simples: ferva três flores secas de hibisco num copo de água durante cinco minutos. Retire do lume, deixe repousar alguns instantes, coe e sirva numa chávena. A especialista recomenda que o jantar seja feito cerca de duas horas antes de dormir, e que a infusão seja consumida nesse intervalo.

Por exemplo, se o jantar for às 21h00, a infusão pode ser tomada às 22h00, antes de se deitar às 23h00. Para maximizar os efeitos, é aconselhável fazê-lo num ambiente calmo, afastado de estímulos negativos ou atividades que possam interferir na digestão e no relaxamento.

