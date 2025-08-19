Não consuma mais produtos que contenham isto nos primeiros 3 ingredientes

  Joana Lopes
  Hoje às 11:06
Produto
Produto

Muitos produtos parecem inofensivos, mas os três primeiros ingredientes no rótulo podem revelar aditivos, açúcares ou gorduras escondidas que devem ser evitados. Aprenda a identificá-los.

Esta manhã, a nutricionista Iara Rodrigues esteve no programa «Dois às 10», onde apresentou várias ideias de snacks saudáveis para levar para a praia.

Durante a conversa, a nutricionista destacou a importância de fazer escolhas conscientes na hora de comprar alimentos e partilhou dicas para desmistificar quais os produtos mais saudáveis e quais os que devemos evitar no supermercado.

Uma das dicas mais simples, mas extremamente eficazes, é verificar a lista de ingredientes dos produtos. Segundo a nutricionista, devemos prestar atenção especial aos três primeiros ingredientes. Se algum deles for açúcar ou qualquer composto terminado em «-ose» — como frutose, sacarose, maltose, entre outros —, é melhor evitar o consumo desse produto.

Esta orientação é muito fácil de aplicar no dia a dia, mas pode ter um impacto significativo na saúde, ajudando-nos a adotar hábitos mais equilibrados e a fazer escolhas mais inteligentes na alimentação.

