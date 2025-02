Truque viral para deixar as torneiras da casa de banho como novas é aprovado por especialistas

As torneiras da sua casa já não brilham como antes? Conheça a solução

A casa de banho é um dos espaços mais importantes de qualquer casa, mas também um dos mais difíceis de manter limpo e organizado. Muitas das peças que compõem este ambiente são fabricadas em aço inoxidável, como as torneiras, os chuveiros e os ralos de drenagem. A limpeza adequada dessas peças é essencial para preservar o seu aspeto e prolongar a sua durabilidade. A Associação Brasileira de Aço Inoxidável (Abinox), sublinha a importância de ter cuidados específicos para manter as peças de aço inoxidável sempre impecáveis.

Como limpar as peças em inox da casa de banho

As peças em inox acumulam sujidade, calcário e sal. A Abinox sugere uma solução simples e eficaz para remover esses depósitos: o limão.

Para limpar as peças em inox da casa de banho, basta cortar um limão ao meio e espremer o seu sumo diretamente nas peças, garantindo que o líquido cobre toda a superfície destas. Deixe o sumo de limão atuar durante uma hora e depois esfregue com uma escova velha. O ácido do limão dissolve eficazmente o calcário e o sal, restaurando o brilho das suas peças em inox. A Abinox destaca que, além de ser uma solução natural, o limão não danifica o aço inoxidável, tornando-o ideal para a limpeza regular dessas peças.

Outras soluções para limpar o chuveiro e o ralo

Além das torneiras, as peças de aço inoxidável no chuveiro e no ralo da casa de banho também estão frequentemente em contacto com a água e, por isso, são suscetíveis ao acúmulo de calcário, sal e resíduos. A Abinox recomenda outras soluções simples que pode aplicar nestes locais para mantê-los com um aspeto impecável.

No caso do chuveiro, a Abinox sugere que faça uma solução com vinagre branco. Basta misturar partes iguais de vinagre branco e água morna, molhar um pano na solução e passar no chuveiro. Se as manchas forem persistentes, envolva o pano humedecido ao redor da peça e deixe atuar durante uma hora. Após esse tempo, esfregue com uma escova velha para remover os resíduos. O vinagre branco é um produto eficaz para dissolver os depósitos de calcário, sendo uma solução acessível e segura para o inox.

Já o filtro de drenagem, por estar em constante contacto com sabão e água dura, é uma das peças mais difíceis de limpar. Para a limpeza, a Abinox sugere que borrife um pouco de sabão líquido ou bicarbonato de sódio sobre a superfície e deixe atuar durante algumas horas. Depois, esfregue com uma escova velha ou um esfregão para remover os resíduos acumulados.