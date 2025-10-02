Spray de 2,90€ é o fim das manchas no inox. Corra para as prateleiras antes que esgote

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 42min
Exaustor
Exaustor

Cansado de ver o inox da cozinha cheio de manchas e gordura? Este spray de apenas 2,90€ promete eliminar toda a sujidade de forma rápida e eficaz, deixando os seus eletrodomésticos brilhantes como no primeiro dia.

Manter a casa limpa e brilhante pode ser uma tarefa cansativa, especialmente quando se trata de superfícies em aço inoxidável que acumulam marcas, manchas e gordura. Mas a solução pode estar mais próxima do que imagina: o Spray Limpador Abrilhantador do Mercadona, disponível por apenas 2,90€, é um aliado económico e eficaz para transformar a limpeza diária numa experiência simples e satisfatória.

Este spray não se limita apenas ao aço inox. É ideal para diversas superfícies, como móveis da casa, o tabliê do automóvel e, claro, eletrodomésticos como frigoríficos, exaustores e fornos. A sua fórmula única não só remove manchas e marcas, como também devolve o brilho natural dos materiais, realçando a sua beleza e proporcionando um resultado profissional sem esforço extra.

Para usar, basta agitar bem o spray, pulverizar o produto num pano de microfibra a cerca de 20 cm da superfície e passar o pano sobre a área que deseja limpar e dar brilho. É importante não aplicar diretamente na superfície para evitar resíduos ou manchas. Um pano de microfibra de qualidade potencializa a ação do spray, garantindo um brilho uniforme e sem riscos.

Embora seja um produto potente, deve ter algumas precauções: não utilizar em superfícies delicadas, plásticos pintados ou revestidos, borrachas ou aparelhos eletrónicos. Antes da aplicação completa, faça teste numa área discreta para garantir que a superfície não será danificada e consulte sempre as advertências e medidas de segurança indicadas na embalagem.

Por apenas 2,90€, o Spray Limpador Abrilhantador do Mercadona combina praticidade, versatilidade e eficácia, permitindo que a limpeza da sua casa seja rápida, fácil e com resultados visíveis. É o aliado perfeito para quem quer manter eletrodomésticos e superfícies impecáveis sem gastar muito nem perder tempo. Se procura manchas e marcas invisíveis e um brilho duradouro, este spray económico é, sem dúvida, um investimento que se nota à primeira aplicação.

Temas: Inox Spray Mercadona

