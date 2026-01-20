Lembra-se de Catarina e Tiago do «Inspetor Max»? Veja como os irmãos da ficção cresceram

  Dois às 10
  Hoje às 09:34

São duas das personagens mais emblemáticas das séries da TVI.

Cresceram lado a lado na série “Inspector Max” e marcaram uma geração de espectadores portugueses. Hoje, o percurso de ambos é bem diferente — e surpreendente.

Foi em 2004 que os filhos do inspetor Jorge Mendes passaram a entrar regularmente nas casas de muitos portugueses, através da televisão. A série da TVI tornou-se um fenómeno e acompanhou o crescimento de várias crianças que deram vida às personagens.

Afonso Maló — irmão de Filipa Maló Franco, a inesquecível Clarinha de “Super Pai” — destacou-se no papel de Tiago, o filho de Jorge Mendes, personagem que interpretou em “Inspector Max” entre 2003 e 2006, série que continua a ter sucesso no canal V+.

Atualmente, com cerca de 30 anos, Afonso Maló surge longe dos ecrãs. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, afastou-se da televisão e mudou de país. De acordo com o seu perfil no Facebook, vive na Noruega, ao lado da namorada, e trabalha numa empresa ligada à área da Saúde.

Sara Butler, que deu vida à personagem Catarina, manteve-se ligada ao mundo das artes, tanto na representação como na música, embora nos seus perfis públicos não indique qual é a sua ocupação profissional atual.

Em 2014, numa entrevista concedida a Marta Cardoso, a atriz recordou aquele que foi um projeto marcante na sua vida e falou também sobre o impacto duradouro que “Inspector Max” continua a ter no seu percurso pessoal e artístico.

