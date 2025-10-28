Casa onde foi gravada a série «Inspetor Max» está ao abandono? Novas imagens mostram cenário inesperado

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 53min

Um dos icónicos cenários de «Inspetor Max» parece ter sido esquecido. Novas fotos revelam sinais de abandono, deixando os admiradores da série em choque.

A casa, situada na Serra da Arrábida, que serviu de cenário à família de Jorge Mendes, protagonista da série «Inspetor Max», está a dar que falar nas redes sociais. As imagens recentemente divulgadas mostram o local aparentemente abandonado, rodeado de vegetação, deixando fãs surpreendidos com o seu estado atual.

Na série, a residência é o lar de Jorge Mendes, dos seus filhos Tiago e Catarina, do sogro João e da fiel empregada Justina.

É importante notar que a casa foi utilizada apenas para filmagens exteriores; as cenas interiores eram gravadas num estúdio. 

 

 

