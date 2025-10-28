Casa onde foi gravada a série «Inspetor Max» está ao abandono? Novas imagens mostram cenário inesperado

Um dos icónicos cenários de «Inspetor Max» parece ter sido esquecido. Novas fotos revelam sinais de abandono, deixando os admiradores da série em choque.
A casa, situada na Serra da Arrábida, que serviu de cenário à família de Jorge Mendes, protagonista da série «Inspetor Max», está a dar que falar nas redes sociais. As imagens recentemente divulgadas mostram o local aparentemente abandonado, rodeado de vegetação, deixando fãs surpreendidos com o seu estado atual.
Na série, a residência é o lar de Jorge Mendes, dos seus filhos Tiago e Catarina, do sogro João e da fiel empregada Justina.
É importante notar que a casa foi utilizada apenas para filmagens exteriores; as cenas interiores eram gravadas num estúdio.