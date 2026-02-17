Instrutor Andrade abre a porta de casa. Tem dois filhos adultos e também são militares

Longe da rigidez da base, o instrutor Paulo Andrade mostrou o lado mais pessoal no Dois às 10, revelando o orgulho nos dois filhos, ambos militares, e recordando uma carreira de mais de duas décadas nas tropas paraquedistas.

Com a «1.ª Companhia» a entrar na reta final, o público começa agora a conhecer melhor os rostos que impõem disciplina na base. Depois do destaque dado ao instrutor Marques, foi a vez do instrutor-chefe Rodrigo Joaquim e do instrutor Paulo Andrade estarem no Dois às 10 — e este último abriu um pouco o livro da sua vida.

Paulo Andrade ingressou na vida militar aos 19 anos e nunca mais saiu verdadeiramente desse caminho. “Eu fui com 19 anos. Sou e serei sempre sargento”, afirmou com orgulho. Ao longo da carreira, somou 23 anos nas tropas paraquedistas, até que em 2014 decidiu sair ligeiramente mais cedo após receber um convite para administrar um curso de instrutores de paraquedismo.

A participação na «1.ª Companhia» acabou por ter um significado especial. “Fez-me reviver os tempos da primeira recruta”, confessou.

Fora da base, Andrade é pai de dois filhos, de 19 e 23 anos — e ambos seguiram as pisadas do pai. “Foram porque quiseram, mas para mim foi um orgulho seguirem a vida militar”, revelou. O mais velho já é sargento do quadro permanente e o mais novo está contratado, podendo também seguir carreira.

A entrada no reality show surpreendeu inicialmente os filhos, mas rapidamente perceberam a importância do desafio. “Disseram que me fazia bem”, contou, mostrando que o apoio da família foi fundamental.