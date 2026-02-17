Instrutor Andrade abre a porta de casa. Tem dois filhos adultos e também são militares

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:21

Longe da rigidez da base, o instrutor Paulo Andrade mostrou o lado mais pessoal no Dois às 10, revelando o orgulho nos dois filhos, ambos militares, e recordando uma carreira de mais de duas décadas nas tropas paraquedistas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Com a «1.ª Companhia» a entrar na reta final, o público começa agora a conhecer melhor os rostos que impõem disciplina na base. Depois do destaque dado ao instrutor Marques, foi a vez do instrutor-chefe Rodrigo Joaquim e do instrutor Paulo Andrade estarem no Dois às 10 — e este último abriu um pouco o livro da sua vida.

Paulo Andrade ingressou na vida militar aos 19 anos e nunca mais saiu verdadeiramente desse caminho. “Eu fui com 19 anos. Sou e serei sempre sargento”, afirmou com orgulho. Ao longo da carreira, somou 23 anos nas tropas paraquedistas, até que em 2014 decidiu sair ligeiramente mais cedo após receber um convite para administrar um curso de instrutores de paraquedismo.

A participação na «1.ª Companhia» acabou por ter um significado especial. “Fez-me reviver os tempos da primeira recruta”, confessou.

Fora da base, Andrade é pai de dois filhos, de 19 e 23 anos — e ambos seguiram as pisadas do pai. “Foram porque quiseram, mas para mim foi um orgulho seguirem a vida militar”, revelou. O mais velho já é sargento do quadro permanente e o mais novo está contratado, podendo também seguir carreira.

A entrada no reality show surpreendeu inicialmente os filhos, mas rapidamente perceberam a importância do desafio. “Disseram que me fazia bem”, contou, mostrando que o apoio da família foi fundamental.

 

Temas: Instrutor Andrade 1.ª Companhia Dois às 10 Instrutor Marques Instrutor Joaquim

RELACIONADOS

Fora da «1.ª Companhia», instrutor Joaquim diz-se surpreendido com recrutas. Este é o motivo

Antes de acabar entrevista, instrutor Joaquim levanta-se para surpreender Cristina Ferreira

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

A Não Perder

Não vai acreditar como Daniela Simões, ex-concorrente do "Secret Story", está quase 15 anos depois

Há 2h e 2min

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Há 2h e 37min

Separado, Marco Costa deixa escapar pormenor da nova dinâmica familiar

Há 3h e 2min

Amor sem fim. Gerado após a morte do marido, Ângela Ferreira mostra como o filho cresceu

Há 3h e 19min

Foi um galã dos «Morangos com Açúcar» e hoje não esconde o amor ao lado do namorado: «Gosto tanto»

Há 3h e 47min

Depois de expor traição publicamente, mulher de ex-concorrente do "Big Brother" dá nova oportunidade ao amor

Hoje às 15:00

Nem sempre foi assim. Esta é a história por trás do bigode do instrutor Andrade

Hoje às 12:41
MAIS

Mais Vistos

Instrutor Joaquim dá a sua opinião sobre Filipe Delgado

Hoje às 10:56

Instrutor Joaquim responde a ‘provocação’ de Cláudio Ramos: “Já me estiquei bastante”

Hoje às 10:55

Cristina Ferreira admite ter usado disfarce no Carnaval que fez com que ninguém a reconhecesse

Hoje às 10:10

Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”

Ontem às 11:38

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Não vai acreditar como Daniela Simões, ex-concorrente do "Secret Story", está quase 15 anos depois

Há 2h e 2min

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Há 2h e 37min

Separado, Marco Costa deixa escapar pormenor da nova dinâmica familiar

Há 3h e 2min

Amor sem fim. Gerado após a morte do marido, Ângela Ferreira mostra como o filho cresceu

Há 3h e 19min

Fotos

Não vai acreditar como Daniela Simões, ex-concorrente do "Secret Story", está quase 15 anos depois

Há 2h e 2min

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Há 2h e 37min

Separado, Marco Costa deixa escapar pormenor da nova dinâmica familiar

Há 3h e 2min

Amor sem fim. Gerado após a morte do marido, Ângela Ferreira mostra como o filho cresceu

Há 3h e 19min