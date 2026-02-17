Nem sempre foi assim. Esta é a história por trás do bigode do instrutor Andrade

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:41

Tornou-se uma das imagens de marca da «1.ª Companhia», mas o famoso bigode do instrutor Paulo Andrade nasceu por acaso e acabou por ficar para sempre.

Se há imagem de marca na «1.ª Companhia», é o bigode do instrutor Paulo Andrade. Mas a história por trás do visual tem uma explicação inesperada. No Dois às 10, o militar revelou que tudo começou durante a pandemia. “Foi na época da pandemia. Como estava em casa, nunca tinha deixado crescer a barba e decidi experimentar”, contou.

A intenção inicial nem era manter o novo visual. “Quando disse que ia desfazer a barba e o bigode, disseram para deixar estar”, recordou. E assim ficou. “Isto continuou e ficou assim”, explicou, com naturalidade.

O que começou como uma experiência em tempo de confinamento acabou por transformar-se numa imagem distintiva que hoje faz parte da sua identidade dentro e fora da televisão. 

Veja ainda a conversa completa para conhecer melhor os instrutores da «1.ª Companhia».

Temas: Instrutor Andrade 1.ª Companhia Dois às 10 Instrutor Marques Instrutor Joaquim

Instrutor Andrade abre a porta de casa. Tem dois filhos adultos e também são militares

Hoje às 12:21
