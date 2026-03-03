Instrutor Joaquim nunca foi visto assim. Foto inédita deixa fãs em êxtase

Uma foto que ninguém esperava acabou de surgir e rapidamente se tornou viral, mostrando o lado mais humano do instrutor Joaquim.
Fora da "1.ª Companhia", tem-se notado a cumplicidade que liga os ex-recrutas aos instrutores do programa. Um exemplo disso é a publicação feita por Filipe Delgado no Instagram, onde o finalista surge ao lado do instrutor Rodrigo Joaquim.
"Malta, o instrutor-chefe Joaquim ri e faz fixes", escreveu na legenda da fotografia, na qual o militar aparece com uma postura mais descontraída.
Mais adiante, Filipe Delgado recordou: "Tinha um semblante de quem reprovava facilmente… mas o timing certo de um comediante profissional. Exigente no conteúdo, económico nas risadas e brilhante nas instruções. Ele ensinava com rigor militar e exigia para nos transformar. Atrás da expressão séria, existe alguém que acreditava profundamente no nosso potencial". No final, acrescentou: "Obrigado, instrutor-chefe".
