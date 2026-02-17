Fora da «1.ª Companhia», instrutor Joaquim diz-se surpreendido com recrutas. Este é o motivo

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:16

Com a «1.ª Companhia» a aproximar-se do fim, os instrutores Rodrigo Joaquim e Paulo Andrade saíram da base para recordar os momentos mais intensos da experiência e houve um em particular que os deixou genuinamente surpreendidos

A «1.ª Companhia» está a entrar na reta final e, depois de o público já conhecer melhor o instrutor Marques, foi a vez de os restantes rostos da hierarquia saírem da base militar e revelarem um pouco mais sobre a experiência. No Dois às 10, o instrutor-chefe Rodrigo Joaquim e o instrutor Paulo Andrade fizeram um balanço dos últimos dias.

Um dos momentos mais marcantes foi, sem dúvida, a entrega das boinas aos finalistas — uma cerimónia que acabou por superar expectativas.

“Fiquei surpreendido. Não vamos esquecer que é um formato de entretenimento. Fiquei surpreendido em ver emoções e reações semelhantes a receber uma boina que nos custa muito conquistar”, admitiu Rodrigo Joaquim.

Os instrutores confessaram que, apesar do contexto televisivo, houve uma entrega genuína por parte dos recrutas, o que tornou a reta final ainda mais intensa.

Questionados sobre o grupo, mantiveram a postura firme: “Dão todos muito trabalho. É um grupo difícil. Nós ouvimos o grupo como um todo”, sublinharam, evitando individualizar comportamentos.

Entre disciplina, exigência e emoção, a reta final promete continuar a testar os limites — de ambos os lados

Temas: Instrutor Joaquim Instrutor Andrade Dois às 10 1.ª Companhia

