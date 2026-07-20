Instrutor Joaquim surpreende rosto da “1.ª Companhia”. E não é Soraia Sousa

Há um camping em Portugal que parece um resort de verão. E fica mesmo junto à praia

O Instrutor Joaquim continua a dar que falar fora da “1.ª Companhia”. Depois dos rumores que o apontavam a uma possível aproximação a Soraia Sousa, o antigo militar surpreendeu os fãs ao aparecer ao lado de outro concorrente do programa da TVI.

Este sábado, 18 de julho, Manuel Melo subiu ao palco do “After Café Bar” para um espetáculo que contou com uma presença muito especial: a do Instrutor Joaquim.

Obrigado pela noite, vocês foram incansáveis!! Obrigado também ao grande instrutor Rodrigo Joaquim,sempre um prazer ver um sorriso rasgado.Obrigado pela presença.

O gesto do instrutor da “1.ª Companhia” foi destacada pelos fãs. Para já, o Instrutor Joaquim mantém-se em silêncio sobre os rumores de uma possível relação com Soraia Sousa, sendo que a atriz tem respondido de forma enigmática sobre o tema. «Estou muito apaixonada, mas é pelo meu trabalho, pelos meus animais, pela minha família, mas principalmente pelo meu trabalho», revelou numa recente entrevista.

Neste momento, a ex-concorrente garante estar totalmente focada na carreira e nas oportunidades que possam surgir após a participação no reality show da TVI. «Estou muito focada no meu trabalho. Quero ter novas oportunidades para mostrar o que valho», confessou.