Com saudades, Instrutor Marques emociona fãs: «Vão estar para sempre no meu coração»

Dias após o fim da «1.ª Companhia», o instrutor Marques partilhou alguns dos melhores momentos do programa e deixou uma mensagem que não passou despercebida.

A «1.ª Companhia» chegou ao fim, mas as memórias continuam bem vivas — sobretudo para quem fez parte da base. O instrutor Marques partilhou nas redes sociais um conjunto de imagens com alguns dos momentos mais marcantes do programa da TVI.

Na legenda, deixou palavras sentidas: “Recordar é viver!!! E vocês vão estar para sempre no meu coração.”

A publicação rapidamente se encheu de comentários de carinho por parte dos fãs do formato, que continuam a mostrar saudades da experiência militar que marcou esta edição: “Já tenho saudades de o ver na televisão, um ser humano incrível”, escreveu um seguidor. “Ainda agora terminou e já estou cheia de saudades 😢, venham mais 1.ª Companhias”, pode ler-se noutra mensagem.

Entre emoções, abraços e desafios superados, a «1.ª Companhia» parece ter deixado marca não só nos recrutas, mas também nos instrutores — e no público que acompanhou cada momento