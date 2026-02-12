Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Conhecido pela postura discreta na 1.ª Companhia, Bruno Marques revelou no Dois às 10 o lado mais íntimo da sua vida, num momento raro em que fala da vida pessoal.

Habituado a uma postura firme na 1.ª Companhia, Bruno Marques mostrou no Dois às 10 que, longe da exigência do quartel, há um homem profundamente ligado à família.

Numa relação com mais de 25 anos, o instrutor está ao lado da mesma mulher desde os 18 anos. Uma história rara, construída com cumplicidade e apoio mútuo. “A minha companheira apoia-me incondicionalmente. Com tantos anos já de convívio… Ela foi o meu maior suporte”, confessou.

Foi também ela quem esteve ao seu lado quando decidiu mudar radicalmente de vida. Formado em Contabilidade e Fiscalidade, Bruno despediu-se para ingressar nas Forças Armadas aos 27 anos. “Não tive dúvidas. Despedi-me na hora, concorri e entrei”, recordou.

Pai de uma menina de 10 anos, não esconde o orgulho: “É a cópia integral da mãe na aparência, mas o interior é do pai”, disse, entre risos. Sobre a filha, garante: é “psicologicamente muito forte” e adora ver o pai na televisão.

Se na televisão impõe disciplina, em casa encontra o equilíbrio — e o verdadeiro porto seguro.