Instrutor Marques «abre o coração» aos recrutas e revela porque se emociona com a canção de Tony Carreira

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:37

Num momento descontraído entre recrutas e instrutores da 1.ª Companhia, a curiosidade falou mais alto e o instrutor Marques acabou por explicar por que razão se emociona sempre que ouve uma conhecida canção de Tony Carreira.

A reta final da 1.ª Companhia também tem sido feita de momentos leves e de partilha. Num ambiente mais descontraído entre recrutas e instrutores, surgiu uma pergunta que há muito despertava curiosidade: afinal, por que razão o instrutor Marques se emociona com uma canção de Tony Carreira?

Sem fugir ao tema, o militar decidiu esclarecer. “Eu acho que quem leu a letra, é exatamente o que está lá escrito. Nem mais nem menos”, afirmou, deixando implícito que a música reflete muito da sua própria história de vida.

Os recrutas rapidamente reagiram: “Já tínhamos deduzido, que a história faz sentido.” Ao que outro acrescentou: “Tudo fez sentido aqui.”

O momento ganhou ainda contornos de brincadeira quando o instrutor Joaquim aproveitou para provocar o colega: “E a parte do cantar, também cantas?”, atirou, arrancando risos aos presentes.

Apesar de não ter entrado em muitos detalhes, ficou a sensação de que a canção — associada aos “sonhos de menino” — tem um significado profundo para o instrutor Marques. Resta agora saber se, até ao final do programa, o público ficará a conhecer mais sobre a história de vida que tanto o marca

