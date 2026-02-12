Não precisa de regime militar. Descobrimos o que come o instrutor Marques ao pequeno-almoço para manter o físico

Tem sido um dos instrutores mais comentados na «1.ª Companhia» e no «Dois às 10» revelou alguns dos segredos que guarda.

A boa forma física do instrutor Marques tem sido alvo de muitos elogios, mas no «Dois às 10», revelou que não é fruto do acaso — é resultado de anos de disciplina e consistência. Foi isso que fez questão de sublinhar ao falar da rotina que mantém desde a adolescência.

“A alimentação é importante, aliada à disciplina que mantenho muito cedo, desde os 15 anos”, revelou, deixando claro que os hábitos saudáveis começaram ainda na juventude.

O cuidado começa logo pela primeira refeição do dia. Ao pequeno-almoço, a escolha é simples e focada na proteína: “Ovos mexidos, queijo fresco. Proteína”, enumerou. Ao longo do dia, garante que não elimina os hidratos de carbono, mas faz uma gestão equilibrada. “Como hidratos durante o dia, evito nas refeições noturnas”, explicou.

Ainda assim, a alimentação é apenas uma parte da equação. O exercício físico é indispensável — mas há uma palavra-chave que faz toda a diferença: consistência. “Importante é a consistência e os resultados aparecem”, afirmou.

Mais do que dietas radicais ou soluções rápidas, o segredo parece estar na regularidade, na disciplina e num estilo de vida mantido ao longo dos anos.